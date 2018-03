Itt a nagy bejelentés, ez a modell lett az Év autója 2018-ban

A Genfi Autószalon felvezetéseként hétfőn kihirdették, hogy melyik új modell lett az Év autója 2018-ban. A győztes a Volvo XC40 lett, a szabadidő-autót gyakorlatilag megszorítani sem tudták a riválisok. Harc csak a második helyért folyt, ez végül a Seat Ibizáé lett.

A szokásoknak megfelelően hét modell maradt versenyben a végső fináléra, a zsűri pontszámait hétfőn ismertették Genfben.

Ott volt a döntőben az Alfa Romeo első SUV-ja, a Stelvio, de ugyanígy három prémiumautó is eljutott a szavazás utolsó köréig: az Audi A8, a BMW 5-ös sorozat, és a Volvo XC40 is.

A kisautókat a Seat Ibiza és a Citroën C3 Aircross képviselte, kakukktojásnak meg ott volt a Kia Stinger, amely Európában (még) alig ismert modell, az újságírók által is kellemes meglepetésnek nevezett sporktupéval a hátsókerék-hajtású prémiumautóknak állítanának konkurenciát.

A versenyfutás szorosnak ígérkezett, a győztes végül - egészen simán - a Volvo XC40 lett. Íme a végeredmény:

Amit a győztesről tudni kell

A XC40 az első Volvo, amely már az új fejlesztésű CMF platformra épül. Ezt a kis és kompakt méretű autók számára fejlesztették ki a kínai tulajdonossal, a Geelyvel közösen, később erre épül majd a teljes 40-es modellcsalád.

Belül nagyon hasonlít az XC40 az XC60-ra és az XC90-re, a 12,3 colos műszerfal digitális és konfigurálható, a 9 colos központi érintőképernyőt pedig itt is állítva építették be. Számos ötletes megoldással javították a használhatóságot a svédek, az ülések alatt rekeszek várják az apró holmikat, a lábtérben pedig kihajtható kampók a zacskókat, az ajtózsebek extra nagyok a hangszórók áthelyezése miatt, a két első ülés között még egy kivehető szemetest is kialakítottak.A mobiltelefonokat egy speciális, indukciós töltésre képes dobozba kell tenni, az Apple CarPlay és az Android Auto kapcsolódás is alapáron jár.

A kezdeti motorkínálat 1,5 literes háromhengeres és kétliteres, négyhengeres turbómotorokból áll 150-250 lóerőig. Az olcsóbb változatok elöl hajtanak és manuális a váltójuk, az erősebb motorokhoz viszont széria a nyolcfokozatú automata váltó és a Haldex-rendszerű összkerékhajtás. Még több információ itt.

Hét szaklap alapította a díjat

Az európai Év autója díjat hét autós szaklap, az Auto (Olaszország), az Autopista (Spanyolország), az Autovisie (Hollandia), az Autocar (Nagy-Britannia), a Vi Bilägare (Svédország), a L'Automobile és a Stern (Németország) szerkesztősége ítélte oda először 1963-ban. Az első, '64-es modellévű nyertes a Rover 2000 volt, a díj történelme során a legtöbb győzelmet a Fiat (9), a Renault (6) és a Ford (5) márka gyűjtötte be.Innen indulva cikksorozatunkban ismerheti meg az Év autója díjazottak történetét.

Jelenleg 23 országból 60 újságíró tagja a zsűrinek, Magyarországot Csikós Zsolt és Gajdán Miklós képviseli.

Minden évben olyan autók közül választanak, amelyek 12 hónapon belül kerültek piacra, és sokféle kritériumot mérlegelve (műszaki innováció, ár-érték arány, vezethetőség, környezetbarát működés, kényelem, praktikum stb.) értékelik. Első lépésben 35 autóra szűkítik a listát, aztán tovább szelektálnak.

A döntőbe jutott hét típus között minden zsűritag 25 pontot oszthatott szét, de egy autónak sem adhatott 10-nél többet. Ahhoz, hogy az újságírók véleményt alkossanak, nemcsak a nemzetközi premierek előtti menetpróbákon, hanem opcionálisan közös nemzetközi összehasonló teszteken (Tannis, Mortefontaine) is vezették az újdonságokat.

Korábban az Origo olvasói is szavaztak arról, hogy melyik típus legyen az Év autója, akkor a voksok 26 százalékával a Kia Stinger nyert, második helyre a Volvo XC40, harmadikra pedig az Audi A8 futott be. A Volvo győzelmére a válaszadók 19 százaléka tippelt.