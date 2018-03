Genf csillogása sem homályosíthatja el a most debütáló Mahindra Roxort, amely mindent a terepjáró-képességnek vet alá - olyannyira, hogy az ajtó és a szélvédő mellett néhány hatóságilag előírt tartozék is lemaradt róla. Ennek ellenére nem India egyik eldugott szegletében készül, hanem Amerikában.

Bár ekkora távolságból nem sokat tudunk róla, hihetetlen az indiai motorizáció, és két óriásvállalata pedig komoly autógyártóvá nőtte ki magát: a Tata Motors (övék a Jaguar és a Land Rover), illetve a Mahindra (a koreai Ssangyong tulajdnonosa, de hozzájuk tartozik a Pininfarina dizájnstúdió is). Nagy hiba lebecsülni őket, még ha eleinte megmosolyogtató modellekkel is próbáltak szerencsét Európában.

Távoli Jeep-rokon, kifilézve

A történetünk szempontjából érdekes Mahindra legismertebb típusa nálunk a Goa pickup volt, a gyár profilját ugyanakkor nagyon hosszú ideig az amerikai Jeep CJ leszármazottjai határozták meg. Ebbe a vonalba tartozik most az új Roxor, amelynek sorozatgyártása márciusban indul - méghozzá nem helyi piacon, hanem az Egyesült Államokban, Auburn Hills-ben (Michigan állam).

Helyesebb talán összeszerelésről beszélni, az építőkészletek (CKD) ugyanis hajón érkeznek Indiából, és a mozgáshoz legszükségesebb dolgokon kívül nem sok mindent tartalmaznak. Nem kap például a Roxor ablaktörlőt, de hát miért is kapna, hiszen még szélvédője sincs. Ezzel a lendülettel a visszapillantó is lemarad róla (extraként azért kérhetők keskeny tükrök), miként a két oldalajtó is.

De mit szólnak ehhez a hatóságok? Áldásukat adják rá, azzal a kitétellel, hogy nem mehetnek közúti forgalomba, hanem a quadoknál komolyabb sport- és munkaeszközöket tömörítő UTV kategóriába tartoznak. Természetesen ezeknél sem előny, ha borulásnál agyonnyomják utasaikat, ezért előírás a bukókeret és a biztonsági öv, ezeket a Mahindra is megkapja. Légzsák, ABS persze nincs.

Egy célja van: átmenni mindenen

Off-roados extrák sorával, például LED-es tetőfénysorral, bikinitetővel és csörlővel is lehet fűszerezni, vízálló és gőzborotvával takarítható utastere pedig kétüléses, mögötte rakfelülettel. Puritanizmusával az eredeti, második világháborús Willys MB-re emlékeztet (néhány téren még túl is tesz rajta), és ez műszaki konstrukciójára is igaz: elöl is merev hidas és laprugós. Természetesen felezőt és hátsó diffizárat is kap, hogy teljesítse célját: a szórakoztatást vagy munkát terepen.

Jócskán eltér tehát a 3,75 méter hosszú Roxor a divatcikknek szánt mai Jeep Wranglertől, és 2,5 literes common-rail turbódízel motorját sem a teljesítményre hegyezték ki: mindössze 62 lóerős. Mivel úgyis csak terepen járhat és a végsebességét 72,5 km/h-ra kellett korlátozni, nem a dinamizmus volt a fontos szempont, sokkal inkább a tartósság, az egyenletes nyomatékleadás és a gazdaságosság.

Az Egyesült Államokban 15,5-18,9 ezer dollár (átszámítva 3,93-4,8 millió forint) közötti áron lehet megvásárolni, és nálunk is lehetne értelme, akár zöld rendszámos erdészeti-mezőgazdasági gépként. Ám mint a Mahindra magyar importőrénél, a Himalaja-Auto Kft-nél megtudtuk, a típust csak amerikai piacra gyártják, biztosan nem fogják exportálni. Sőt, átmenetileg a Thar (ez a Roxor teljesen felszerelt, közúti eredetije) sem kapható Európában, de úgy tervezik, 2021-ben visszatérnek vele.