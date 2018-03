A Mercedes olyat csinált a kormánykerékkel, amit még senki

A Genfi Autószalonon bemutatkozott a GT kupé családi változata, négy ajtóval. Másfelől ez a jól ismert CLS legvadabb kivitele, de mindegy is, honnan nézzük: lélegzetelállító tempóra képes, és az első sorozatgyártású autó, aminek a kormányán kijelzők is vannak.

Nem könnyű átlátni manapság a Mercedes kínálatát a felső szegmensekben. Egyfelől ott van a biztos pont, az E-osztály, amiből kupé és kombi is létezik. Aztán ugyanerre a technikára épül a lapostetős CLS nemrég bemutatott harmadik nemzedéke is.

A CLS négyajtós kupé kínálata az 53 AMG-vel zárul, amiben egy 48 V-os hibrid technológiával és elektromos turbóval is kiegészített háromliteres, sorhatos biturbó benzinmotor dolgozik. A motor és a kilencfokozatú váltó közé épített 22 lóerős, 250 Nm nyomatékú önindító-generátor villanymotor szükség esetén a hajtásba is besegíthet, ha esetleg nem lenne elég a benzines 435 lóerős teljesítménye.

Korábban ebből is készült 63 AMG jelzésű sportváltozat, de ilyen ezentúl nem lesz. Az izmos négyajtós kupé szerepét mostantól a GT modellcsalád új karosszériaváltozata tölti be a Mercedes kínálatában, amit Affalterbachban, az AMG-nél fejlesztettek ki. Az alapok azonosak a CLS-sel, de persze sok az eltérés is. Bár profilból nehéz megkülönböztetni őket, a LED-es fényszórók és a hűtőmaszk máshogy néz ki, és a hátsó lámpák is módosultak, hogy az újdonság jól illeszkedjen a GT-modellcsaládba.

A négyajtós GT motorválasztéka ott kezdődik, ahol a CLS-é véget ér. Az alapot tehát a hathengeres 53 AMG jelenti, de aki igazán különleges élményre vágyik, valószínűleg a 63 AMG jelzésű négyliteres biturbó V8-assal rendeli majd meg a kocsit.

Ez a motor alapestben 585 lóerőt és 800 Nm-t ad le, de a 63 AMG S változatban a kisebb súrlódású, kettős megfúvású (twin scroll) turbóknak és még pár apró módosításnak köszönhetően már 639 lóerős lett, a nyomatéka pedig 900 Nm-re nőtt. Valószínűleg a világ leggyorsabb négyajtós limuzinját sikerült megalkotni: 3,2 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/órára, a végsebessége pedig 315 km/óra.

A nyolchengeresek tudják a hengerlekapcsolás-funkciót is, 3250-es fordulatszám alatt négy hengerrel is képesek üzemelni, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az erősebb változatnak is „csak" 11,2 liter legyen a szabvány szerinti átlagfogyasztása.

Összkerék-meghajtás, összkerék-kormányzás

Ekkora számokat látva nem csodálkozik az ember, hogy minden négyajtós GT-hez széria a 4MATIC összkerékhajtás, amely a nyolchengeresben tudja a tisztán hátsókerék-hajtásos „drift" üzemmódot is. Szintén széria a nyolchengeresekhez a négykerék-kormányzás, a légrugózás, és az S-hez az elektronikusan vezérelt hátsó önzáró differenciálmű és az aktív motortartó bakok is járnak.

Később még erősebb, konnektoros hibrid változatok is érkeznek majd a négyajtós GT-hez, a legizmosabb kivitel állítólag több mint 800 lóerőt ad majd le a villanymotorja segítségével. Ez a változat 50 kilométert elektromos üzemmódban is meg tud majd tenni, az akkumulátorát a Mercedes Forma-1-es boszorkánykonyhájában, az angliai Mercedes High Performance Enginesnél fejlesztik.

A négyajtós GT műszerfala az E-osztály fabetétes, kerek légbeömlős eleganciáját a kétajtós GT kupék sportosságával ötvözi. Széria a két hatalmas, 12,3 colos TFT-panel, amelyek közül a bal a műszerfalat helyettesíti, a jobb pedig a Comand menürendszert és a többi funkciót jeleníti meg.

Világújdonság a felárért kapható „performance" kormánykerék, ami digitális kijelzőket is tartalmaz. Ezek közül egy a jobb oldalon, a menetprogramot választó forgókapcsoló közepén található, két apróbb kijelző pedig a futómű és a kipufogó pillanatnyi állapotát jeleníti meg, a mellettük lévő gombokkal természetesen azonnal megváltoztatható mindkettő beállítása.

Még a középkonzolt is teleszórták ilyen apró, 2x2 centis kijelzőkkel, minden fontosabb gomb mellé jutott egy, az öt fő menüpontot pedig egy érintésérzékeny, kapacitív kijelzővel lehet kiválasztani.

A központi menürendszerbe híres versenypályák térképét is beprogramozták, de lehetőség van egyéni pályákat is rögzíteni a memóriába. Természetesen az autó méri a köridőket, de ennél többet is tud, a gyors körök után a teljes telemetriát meg lehet nézni, akár a Forma-1-ben. Pályaszektorokra lebontva, részletes grafikonokon lehet ellenőrizni a gázpedál, a fék állását, a hossz- és keresztgyorsulás mértékét, és a motor pillanatnyi teljesítményleadását is. A legtöbb adathoz a hátul ülők is hozzáférnek a könyöklőjük melletti tableten, innen egyébként a hifihez is hozzá lehet férni – feltéve, ha sofőr nem nyomja meg a hátsó ablakok gyerekzárát, ami a monitort is lezárja.