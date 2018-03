120 éves lenne a Wartburg-gyár, ahol még BMW-k is készültek

Rendhagyó az Eisenachi Autógyár története: élete elején és végén is Wartburgokat, a köztes időben pedig más márkákat gyártott.

A feltaláló és gyáros Heinrich Ehrhardt 1896-ban alapította a Fahrzeugfabrik Eisenach-ot, ahol kerékpárokat és fegyvereket is gyártott. A Daimler és a Benz után 1898-ban Németország harmadik autógyárává lépett elő, amikor megépült az első Wartburgwagen. A közeli várról elnevezett egyhengeres, kétüléses autócska francia Decauville-licenc alapján készült, csúszó-oszlopos első futóműve kifejezetten modernnek számított.

A századfordulón Ehrhardt fia, Gustav vezetésével már 1300 munkás rakta össze a kocsikat, de az autók mellett veszteségeket is termeltek, így egy nagy átszervezés után az alapító család végül kivonult az üzletből, a cég pedig Dixi néven folytatta 1904-től.

Willi Seck főmérnök vezetésével ezek az autók már saját tervezésűek voltak, alapesetben 1250 köbcentis, kéthengeres, oldaltszelepelt motorokkal. Sok éven át a sikerekről szólt a történet, az erős, gyors és megbízható Dixik gyorsan népszerűvé váltak, az 1910-es évek végére már nem kevesebb mint 39 autó-, teherkocsi- és buszmodell szerepelt a kínálatban, a flottavezér a 65 lóerős, 85 km/h végsebességű U35-ös volt.

Az első világháború után Németországban megroppant az autógyártás és elfogyott a vásárlóerő is, az üzem kénytelen volt egyesülni a Gothaer Waggonfabrik AG-vel, a nagy és drága modellek gyártását pedig leállították. Csak kicsi és gazdaságos autókra volt kereslet, így a cég megvásárolta az Austin Seven jogait, és 1927-től Dixi 3/15 néven gyártásba is vette a típust.

Az addig csak motorkerékpárokat gyártó BMW pedig úgy kívánt belépni az autópiacra, hogy 1928-ban a Dixitől megvette az eisenachi gyárat. Ettől kezdve egészen a második világháborúig itt csak BMW-k készültek, de érdekes módon 1930-ban a 3/15 DA-3-as modellen újra felbukkant a Wartburg név.

Az újabb elvesztett háború után Türingia és vele Eisenach is a szocialista oldalra került, jöttek a szovjetek és az államosítás. A szovjet Awtowelo vette át az irányítást és a békebeli BMW-ket, a 321-est, a 325-öst, a 326-ost és a 327-est, valamint 1949-től egy (valamennyire) saját típust, a 326-ból kifejlesztett 340-est gyártotta.

1952-ben az Awtowelo átadta a vezetést az NDK kormányának, főszereplőnk pedig Eisenacher Motorenwerk (EMW) néven működött tovább a 327 és 340 modellek készítésével. Így most már nemcsak az autók, de a név és a logó is (ugyanaz, mint a BMW-é, csak pirosban) hasonlított a bajorokéra.

1954-ben ismét új cégnév – VEB Autombilwerk Eisenach – és új típus, a háború előtti DKW F9-es másolata, az IFA F9 következett.

Innentől sokaknak ismerős a történet, mert eljött a két ütem és három henger korszaka: 1956-ban a 311, 312 és 313 kódjelű „púposokkal”, majd 1966-ban a 353-as „kockával” sok évtized után ismét megjelent a Wartburg márkanév.

Az üzem 1988-ban mutatta be négyütemű 1,3-as VW (eredetű) motoros négyhengeres utolsó modelljét, amely már csak három szezont ért meg. A két Németország 1990-es egyesülése után a Wartburg 1991-ben bezárt, a gyárépületeket lebontották, csak egy maradt meg, azt múzeummá alakítottak.