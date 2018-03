Ezúttal egy lenyűgöző négyajtós kupéra került rá az 8-as elnevezés, amivel BMW-t a '90-es években gyártottak utoljára.

Az új BMW 8-as modellcsaládnak a kabrión kívül már szinte az összes darabját ismerjük, igaz, még csak koncepció formában. Tavaly már megmutatták a kétajtós kupét és a M8 GTE versenyváltozatot, idén Genfbe pedig a Concept M8 Gran Coupe nevű négyajtós kupét vitték el, ami koncepcióban nagyon hasonlít a szomszéd standon körülrajongott négyajtós Mercedes-AMG GT-hez. Azonban a BMW tanulmányautójából csak körülbelül egy év múlva válik szériaautó, ami akkortól a márka kínálatának csúcsán fog trónolni.

A 8-as név feltámasztása egyrészt annak köszönhető, hogy a BMW rajongói már régóta kérik ezt Münchentől, másrészt Harald Krügernek, a cég elnök-vezérigazgatójának régi álma, hogy ismét betörjenek a legmagasabb szintű luxus-szegmensbe. Krüger szerint a kényelemorientált belső ellenére a vezetési élmény is megmarad, így nem kell semmitől tartania a BMW-híveknek.

A 8-as sorozatba minimum hathengeres turbós benzinmotorok kerülnek majd, a csúcsváltozat az M760i biturbó V12-esét kaphatja meg. Tisztán elektromos és dízelmotoros változat nem lesz, konnektoros hibrid viszont könnyen elképzelhető. Népszerű opciónak ígérkezik az összkerék-kormányzás és az xDrive összkerékhajtás is.

A 8-as lesz a BMW új formanyelvének első képviselője, később a több modell is hasonló hűtőrács-veséket, fényszórókat és domborulatokat kap majd, és talán a kacsafarokra emlékeztető hátsó szárny is megjelenik a C- és az E-kupén. Hiába van négy ajtaja, a hosszú motorháztető, a szép lejtésű szénszálas tető, a hatalmas kerekek, az erősen domborodó kerékjáratok és a négy kipufogóvég miatt így is illik rá a sportkupé elnevezés.