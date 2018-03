A bajor márka szabadidő-autója divatos megjelenésével és élményszerű vezetésével a fiatal korosztálynak szól, kár, hogy a futóművét nem a magyar utakra tervezték.

A BMW valószínűleg kétségbeesetten igyekszik visszaszerezni a Mercedestől az első helyet a világ prémium autógyártói között, különben mi másért mutatná be sorra az olyan modelleket, amik példa nélkül állnak a márka történetében. Amikor a magas építésű szabadidő-autókat (amiket a márka valamiért SUV helyett SAV-nak nevez), sőt, már azok kupésított változatait (X4, X6) is kezdtük megszokni, jöttek a ferdehátú GT modellek és a négyajtós GranCoupék, aztán pár éve már a családi egyterűk is.

Nem lehet ezt könnyű megemészteni egy keményvonalat márkafannak, akinek az igazi autót egy hosszában beépített sorhatos motorral szerelt, hátsókerék-meghajtású, lapos sportszedán, esetleg kétajtós kupé jelenti. A BMW azonban nem állt le, és lassan már az összes lyukat betömi az autópiacon, azokat is, amelyet talán nem is léteztek korábban. Jön az új 8-as háromféle karosszériával, és lassan teljes lesz az X modellcsalád is: év végén érkezik a Range Rover-vetélytárs X7, most pedig az X1-alapokra épített, fiataloknak szánt X2-t mutatták be, ami a legkisebb terepkupé a kínálatban.

Mitől lenne kupé?

Ha jobban megnézzük, az X2 mégsem annyira terepkupé, mint a nagyobb testvérei. Álmunkból felkeltve is felismerünk az X6-ot, és a méretarányosan kicsinyített változatát, az X4-et is. Ez azonban nem hasonlít rájuk, keresztmotoros elrendezése miatt teljesen mások az arányai, inkább egy enyhén megemelt alsó-középkategóriás kompaktnak tűnik a rövid orrával és túlnyúlásaival.

Nem tudjuk, hogy a korábbi BMW dizájnigazgató, a szakma egyik legtehetségesebbjeként számon tartott Karim Habib miért hagyta el a márkát tavaly januárban az Infiniti kedvéért, mindenesetre az látszik, hogy nagy a fluktuáció a bajorok formatervezési részlegén, és nincs egyértelmű irány, amerre a formanyelvük tartana. Az én szememben az X2 is ezt a bizonytalanságot tükrözi.

Érezték a dizájnrészlegen, hogy ezt a formát még egy rekesz helles Bier elfogyasztása után sem fogja senki kupénak nézni a viszonylag lapos tető és a kis ablakok ellenére sem, ezért kétségbeesésükben kitalálták, hogy a vaskos-C-oszlopok közepére is tesznek egy-egy emblémát. Ezzel megteremtették a kapcsolódási pontot a 60-as 70-es évek legendás BMW kupéival, a 2000 CS-vel és a 3.0 CS-vel, bár utóbbiak nem biztos, hogy hozzájárultak volna ehhez. Mindenesetre a lakótelepi szarkák kedvelni fogják az X2-t, mert autónként kétszer annyi emblémát tudnak majd róla lefeszegetni.

Kellemes csalódás a helykínálat

A BMW-k általában szűkebbek annál, mint ahogy kinéznek, az X2-nél ez viszont pont fordítva van. Négy felnőtt teljesen kényelmesen elfér benne, még hátul is bőséges a lábtér, és kényelmes pozícióban lehet ülni, mert az ülőlapok hiába rövidek, legalább kellően magasan vannak és jól formázottak. Csak 185 centis magasságtól lehet szűk a hátsó fejtér, de a lábtér még nekik is elegendő. Nem lehet sínen tologatni a hátsó ülést, de nincs is rá szükség, mert a csomagtartó tisztességes méretű, 470 literes, a padló alatt nem pótkerék, hanem egy nagy rekesz és defektjavító készlet rejtőzik.

A kipróbált M-csomagos tesztautóban az első sportülések elég szorosan tartották a felsőtestet, hiába lehet elektromosan állítani az oldaltartást, a mázsa feletti sofőröknek mindenképpen szűkös lesz. Két centivel alacsonyabban ül az ember elöl az X2-ben, mint a kevésbé sportos X1-ben, ezért eléggé személyautós a vezetői pozíció, épp csak egy kicsivel van magasabban az ülés, hogy könnyű legyen ki- és beszállni. A BMW-sen vastag karimájú kormányt elképesztően széles tartományban lehet kihúzni és föl-le állítgatni.

Igényes anyaghasználatával, érdekes textúráival és tagolt formáival a műszerfal méltó a prémium jelzőre, de az 2018-ban már fura, hogy felárért sem lehet digitális műszeregységet rendelni. Az iDrive már a legújabb, érintőképernyős generációhoz tartozik, de a hagyományos forgótárcsája is megmaradt, közepén az írásra alkalmas tapipaddal. Sokféle vezetéstámogató rendszer vásárolható extraként csomagban, de tudni kell, hogy a 219 ezer forintba kerülő radaros tempomat csak 140 km/óráig működik, ami nem csak Németországban jelenthet gondot.

