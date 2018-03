Értse már meg, nem fog BMW-t nyerni, ha megoszt egy posztot

A teslás átverés után is élnek és virulnak a kamunyeremények ígéretével lájkokat és megosztásokat gyűjtő, csaló Facebook-oldalak.

A hosszú hétvége termésében volt minden, amivel be lehet palizni a népet: állítólag kisorsolnak kerti faházat, használt BMW-t, sőt berendezett, felújított budapesti lakást (!) is azok között, akik lájkolnak és megosztanak.

Nagyon kérjük: ne dőljön be ezeknek a csalásoknak! Nem, soha, senki nem fog értékes nyereményt nyerni azzal, hogy megnyom egy gombot. Ellenben minden egyes ilyen hiszékeny megosztásával újabb lendületet kapnak a csalók, a józanul gondolkodó ismerősei pedig szörnyen idegesek lesznek, amikor meglátnak egy újabb ilyen kamut.

Az ilyesmiket osztogató ismerőseinek mutassa meg ezt és az összes hasonló cikket, és magyarázza el nekik, hogy a hiszékenységüket kihasználva csúnyán átverték őket.

Jelentse az összes ilyen oldalt, ha belefut ilyenbe: Report -› It's a scam -› This page is fake -› Mark this Page as a scam.