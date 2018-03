Bő két éve szüntették be a rendszámtáblák matricáit, így tavasszal autók százezreinél jár le a vizsga anélkül, hogy plecsni hívná fel rá a figyelmet. A forgalmiból persze kiderül, sőt, a Magyarország.hu ügyfélkapun regisztrálók külön e-mailt is kapnak a közelgő műszakiról, mégis sokan elfelejtik. Ha nem ön, hanem a rendőr veszi észre, súlyosak lehetnek a következmények, de szerencsére léteznek legális kiskapuk.

Az is baj, ha megy, de az is, hogyha áll

Kezdjük a parkolásnál: forgalomba nem engedhető autót csak saját telken, garázsban lehet tárolni. Közterületen a rendszám nélküli, lejárt vizsgás vagy súlyosan törött járművekre figyelmeztetést rakhatnak ki a közterület-felügyelők, aztán településtől függően 10-30 nap után "lopós kocsival" elszállítják egy telephelyre. Innen negyed év után olykor 100-150 ezer forintért lehet csak kiváltani, tehát egy külföldi munkaút feledékenysége vetekedhet a régebbi kocsi értékével.

Műszaki nélkül útra kelni még rizikósabb, akkor is, ha nem történik baleset: a rendőrség rendszámadatbázis alapján gyakran büntet. A szabálysértési tételeket sávosan határozták meg, a lejárat után három hónappal 40, fél éven túl 50, egy év elteltével pedig már 60 ezer forint - elvileg ezekre számíthat az is, aki a Véda-rendszer fix vagy mobil kamerája előtt hajt el. Akit forgalomból int ki a rendőr, ugyanennyivel a lejárati időn túl 20/25/30 ezer forintos helyszíni bírsággal is megúszhatja.

Akad egy csavar a történetben: rutinellenőrzésnél a három hónapon belül lejárt vizsgát kiemelkedő közlekedési szabálysértésnek tekintik. Ennek tételét a rendőr határozza meg 5 és 50 ezer forint között, bár illik mérlegelnie, hogy ne büntessen valakit két hét csúszásért többre annál, mint aki egy éve vizsga nélkül furikázik. Amúgy a rendőrök bevonhatják a forgalmi engedélyt, nemcsak lejárt vizsga, de olvashatatlan rendszám, utólagos átalakítás vagy veszélyes állapot esetén is.

Akad egy kiskapu, de új szigorítás is

Míg egy lejárt műszakis motornál (kölcsönzött) utánfutón nem feltételül probléma a szállítás, addig egy autót vizsgára trélerezni tízezres költség. Szerencsére van legális kiskapu: útvonalengedélynek hívják, és 3500 forintért lehet kiváltaniaz okmányirodában. Ezen a papíron feltüntetik a telephely és vizsgaállomás címe mellett a tulajdonos (vagy meghatalmazottja) nevét, illetve a jármű adatait. Három napig érvényes, a legrövidebb útra szól, és fontos, hogy kötélen vontatáshoz is ki kell váltani.

Néhányan tévesen egyhavi haladékként értelmeznek egy 2016-os szabályváltozást, pedig éppen ellenkező a célja: akár 30 nappal előrébb lehet hozni a vizsga időpontját úgy, hogy a forgalmiban szereplő eredeti dátum fog két évvel meghosszabbodni. Ez mindenkinek jó, de főleg a hobbiautók és a motorok tulajdonosainak. Elkerülhető például, hogy a korai felkészítésekkel egy tavaszi vizsgaforduló pár év alatt visszacsússzon tél végébe, amikor senki sem hozná ki kedvencét a latyakba a garázsból.

Önmagában attól, hogy lejárt műszakival érkezünk, nem szigorodnak a vizsga feltételei, de idéntől fontos változással kell számolni. Kategorizálják a jármű hibáit: megállapítható veszélyes (bukást jelentő), komoly és kis hiba. Utóbbi esetében tovább használható a kocsi, "komoly" besorolásnál viszont legfeljebb két hónappal lehet meghosszabbítani az érvényességet, és javítás után újra meg kell jelenni szemlén. Természetesen ehhez - határidőn belül - nem kell külön útvonalengedély.

Biztosítás és egyebek a vizsgáztatáshoz

Ha nincs is érvényes vizsga, folyamatosan fizetni kell a kötelező biztosítást, különben később komoly hátralékkal és fedezetlenségi díjjal találják meg a tulajdonost. Annak is kell biztosítást kötnie, aki lejárt műszakis autót vásárol, nélküle az okmányirodában elakad az átírási folyamat. De mit tegyen, aki tartósan nem használná autóját, és tudja hol tárolni? Egy megoldás marad, fél-fél évre mindig ideiglenesen kivonni forgalomból - ezalatt biztosítást és teljesítményadót sem kell fizetni.

Magához a vizsgához a kocsi forgalmi engedélyére, illetve a tulajdonos vagy az üzembentartó személyi igazolványára és lakcímkártyájára van szükség. Persze sokan nem maguk mennek a hatósági eljárásra, hanem szervizt bíznak meg a felkészítéssel, és más helyszínen a műszakizással, ilyenkor meghatalmazást is kell írni. Gyakran okoz kellemetlenséget, ezért nem árt elismételni: a kötelező biztosítás igazolását itt is kérik, a törzskönyvért viszont felesleges tűvé tenni a lakást.

Gázüzemű járműnél bonyolultabb a képlet, 30 napon belüli gázbiztonsági tanúsítványt is kérnek, elektromos autónál pedig érintésvédelmi vizsgálatra van szükség. Aki vonóhorgosra alakítja autóját, annak az első vizsgára műbizonylattal és szerelői nyilatkozattal kell érkeznie. Ha betelik a forgalmi engedély, akkor a régi dokumentummal okmányirodába kell zarándokolni újat kiváltani, a hátsó rendszámot szerencsére már nem kérik - ennyi előnye mindenképp van a matrica eltűnésének.