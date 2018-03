Máté találkozott egy igazi suttyó pesti autóssal, videója is van róla

Udvarias gesztusból lett felesleges balhé két autós között Budapesten.

A videót az Autó-Motor olvasója, Máté készítette. Az úriemberrel a Fiumei úton találkoztam, beengedtem a megszűnő sávból, majd amikor ezt a villogóval megköszönte, refiztem egyet, jelezvén, hogy szívesen."

"Ezen ő annyira felháborodott, hogy kétszer is megpróbált leszorítani, áthúzva az autóját a sávomba (a második alkalommal, amikor 'beszélgettünk' is, mellette voltam, így az sajnos nem látszik), majd amikor úgy döntöttem, inkább hanyagolom a kommunikációt, hiszen csak orrba vágna, leelőzött és még egy büntetőfékezést is kaptam ajándékba" – írta le a találkozást Máté.