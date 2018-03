Dübörgő basszusok, hosszú combú hoszteszek, porig ültetett autócsodák – az AMTS semmiképp sem a visszafogottságról szól. Akad azonban veterán kiállítása is, ahol megismerhetjük, milyen autókkal jártak felmenőink, egy másik tárlaton pedig kiderül, milyen járműveket terveztek híres honfitársaink – napjaink csodáit is beleértve. Ez bizony a tuning ellen beoltottaknak is érdekessé teheti a show-t.

Maradjon meg eredetiként, vagy tuningoljuk? Kevés kérdés osztja meg ennél jobban a régi autók híveit, még úgy is, hogy kizárjuk a vasalódeszkás, neonfényes, repedtfazék-hangú bazári vonalat. Vagy a „rat” irányzatot, bár kétségtelenül a patkányautókban is van nagy adag kreativitás. Egy "cult" stílusban, ízlésesen átépített Golf I-re azonban nem lehet csak úgy legyinteni, és néhány szocialista típusból maradt még több ezer ahhoz, hogy ne siránkozzunk néhány tucatnyinál az ültetésen, cicomázáson.

Classic Motor Show: veteránok vonzása

Aki járt már veterános találkozón, észrevehette, mekkora divat a zömében hobbicélú öreg vasak átépítése, extrém példákból pedig nevéhez méltóan több százat is felsorakoztat a Tuning Show. De ahogy az oldtimer-minősítő bizottság, úgy sokszor a nosztalgiázni vágyó emberek többsége is egyféle állapotot lát ideálisnak: az eredetit. Ennek szellemében a Hungexpo F és G-pavilonját az átalakítottak mellett gyári állapotú veteránok is megtöltik (megelőzve az április közepi Oldtimer Show-t).

Idén csokorba gyűjtve mutatkoznak be a kabriók, kupék és kombik, talán a legbájosabb kategória a nehéz időkben született törpeautóké (Messerschmitt KR200, Heinkel Kabine, BMW Isetta). Keveseket kötnek már hozzájuk emlékek, pedig korszakos jelentőségűek a II. világháború előtti autók (például Erskine Sedan, Renault Celtaquatre), egy elhoztak a szalonra egy restaurálás alatt álló Mercedes 190 SL-t is. Minden kiállító veteránjármű klubnak presztízskérdés volt a színvonalas felhozatal.

Ki kell emelnünk a Citroenek felhozatalát (főleg Kacsák), a Porschéket, Mercedeseket és persze az Audikat - utóbbiak közül is főleg a 100-as Coupét, az ős-Quattrót és a V8-at. A Fiaton kívül komoly Opel-felhozatal volt (nem csak autók, de biciklik, sőt, varrógép is), és mindig felderíti az ember napját, ha két szép Iso-sportkocsit lát egymás mellett parkolni. Zseniálisan festenek a VW T1 hippibuszok is.

Kontraszt: Amerika és a Keleti Blokk

Két kategória dominálta az AMTS-felhozatalát, egyiküké az amerikai járgányoké volt. Csodálták is a látogatók az Impala óriási fecskefarkát, a Cadillac ebédlőasztalnyi motorháztetejét, a Dodge Charger (Lee-admirális) villanyborotvaszerű hűtőmaszkját és a kéttengelyes Airstream lakókocsi luxusát. Pont az USA-vasaknál jött jól, hogy a show jellegéhez illően nem volt elvárás az eredetiség: pár épített gép veszettül jól nézett ki, például a hot-rodok vagy a vágott tetejű (top chop), mattfekete Chevy.

A másik meghatározó műfajt úgy hívják, szocialista autó. Már a bejáratnál is kedvet csinált a Trabant Hycomat, illetve az OT-rendszámos Skoda 105 S és Zsiguli 1200 Kombi, de az F-pavilonban igazi orgiára számíthatnak a KGST-hívők, két veterán ladás egyesület jóvoltából. Egyikük a kiállítást zseniális bolhapiac-imitációval fűszerezte, a másik csapat pedig szolgálati kocsik témában csodás kollekciót hozott régi rendőrautóval, tűzoltóval, mentővel, taxival – sőt, híradós Volga kombival.

Mit adtak a magyarok a világ iparának?

Legtöbbeknek csak a kihalóban lévő Ikarus buszok, illetve a nálunk készülő Suzukik, Audik, Mercedesek és (egykori) Opelek jutnak eszébe a magyar járműiparról, pedig a Csonka János első gázmotorja óta eltelt 140 évben izgalmas felfedezések és prototípusok vagy szériagyártmányok jelezték a fejlődés útját. Sőt, a magyar mobilitás gyökerei ennél is mélyebbre nyúlnak: a Komárom megyei Kocs községből származó, lóvontatású utazójármű újításait Európa-szerte átvették.

Nem csak erről emlékeznek meg az AMTS immár hatodik alkalommal megtartott tematikus kiállításán, hanem elhoztak egy 140 éves bécsi postakocsit is, a császári udvar közlekedéséről maga Habsburg György tartott előadást a szalon nyitónapján. Persze a hangsúly a közelmúlt járművein van az Autós Nagykoalíció által berendezett tárlaton, Dutra traktortól a Pannónia motorig, míg a jelent hazai Jaguar-Land Rover műszerfalak, győri Audik és külföldi gyártású, de magyar formatervű autók képviseleték.

Egyikük a sportos Stinger, karosszériáját sok más újkori Kiához hasonlóan Kovács Miklós rajzolta. Ő nem tudott végül eljönni az AMTS-re (beszédet tartott helyette Anisits Ferenc dízelpápa), itt volt viszont egy másik dizájner, a retró Fiatokról, Citroen HY-reinkarációról és Riva yachtokról ismert Obendorfer Dávid. Ha már vízi közlekedés, akkor a légi sem marad el: bemutatkozott a műrepülésre és oktatásra alkalmas Fusion 212 repülőgép és kecskeméti fejlesztőcsapata, a Magnus Aircraft is.

Meseautótól a Merkúrig: így vásároltak őseink

„Kettős öröm a víkend a Népmotorral!” . szólt az 1937-es hirdetés, igaz, akkoriban a vevők sokféle nyugati gyártmányú motorkerékpár és autó közül választhattak. Sajnos az öröm nem sokáig tartott, amelyik járművet nem kellett beszolgáltatni az második világháború alatt, azt jó eséllyel a Rákosi-korszakban kellett felajánlani megvételre az államnak. Csak a hatvanas években, a kádári konszolidáció alatt pezsdül fel az autóértékesítés, persze várakozási időkkel és szocialista autókkal.

A motorizáció hőskorától a rendszerváltásig terjedő időszakról érdekes képet ad az AMTS másik tematikus kiállítása, amely a kereskedelem mellett olyan témákra is kitér, mint a magyar autószalonok, benzinkutak, járműreklámok és versenyek története. Tablók mellett kisebb-nagyobb tárgyakkal is felidézik a korszakokat, de szavak helyett beszéljen róla inkább a fenti galéria, amit a Meseautó-kiállítás korábbi helyszínén, a Magyar Kereskedelmi a Vendéglátóipari Múzeumban készítettünk.