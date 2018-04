10,65 millió forinttól indul az új V60 árlistája, a zöld rendszámos hibridekért közel 20 milliót kell majd fizetni, de még így is olcsóbb a sláger XC60-nál. Van egy olyan extra az új kombiban, ami eddig még egy Volvóban sem volt.

A Genfi Autószalonon bemutatott új Volvo V60 már meg is érkezett Magyarországra. A kombi második generációja közel 13 centiméterrel hosszabb elődjénél, és 10-zel az aktuális XC60-nál, amellyel azonos technikára épül. A tengelytáv 15 centivel nagyobb a régi V60-hoz, és 0,7 centivel az XC60-hoz képest.

Bővült a csomagtartó is, a korábbi 430 helyett már 529 liternyi tér várja a csomagokat, ami nagyobb, mint amit az Audi A4, a BMW 3 és a Mercedes C-osztály kombija kínál, de az XC60-ét is felülmúlja 24 literrel.

Ne magában keresse a hibát, ha nem tudja megkülönböztetni a V60-at a 18 centivel hosszabb, közel 3 millióval drágább V90-től: szinte pontosan ugyanúgy néznek ki, a kisebb modellt csak arról lehet felismerni, hogy nem fut végig vállmagasságban egy törlés az oldalain, viszont a sárvédőit jobban kiszélesítették. Belül sincs jelentős különbség a két Volvo kombi között, ugyanaz az álló tablettel kiegészített, skandináv dizájn jegyében fogant műszerfal fogadja az utasokat.

Persze a V60-ban szűkebb a hely a második üléssorban, mint a V90-ben, a nagyon mélyre tett üléspad miatt nem túl kényelmes felnőtteknek itt ülni. Elöl viszont fejedelmiek az ülések, felárért kihúzható combtámasz, elektromos gerinctámasz és masszírozó funkció is rendelhető hozzájuk. Az anyagok és a kidolgozás is méltó a prémium jelzőre, és ami a legjobb, hogy semmi sem hasonlít a német vetélytársak megoldásaira.

Minden motor ugyanakkora

Ahogy a Volvótól megszokhattuk, minden motor kétliteres, négyhengeres. Egyelőre a dízelek 150 (D3) és 190 (D4) lóerővel rendelhetőek, az egyetlen, T6 jelű benzinest turbó és kompresszor is lélegezteti, így 310 lóerőt ad le. Jövőre érkeznek a T4 és T5 jelzésű gyengébb benzinesek 190 és 250 lóerővel, és érkezik a D5 jelzésű csúcsdízel is 235 lóerővel.

Hamarabb, még 2018-ban érkezik kétféle benzines konnektoros hibrid T6 Twin Engine és T8 Twin Engine néven, 340 és 390 lóerős rendszerteljesítménnyel. Ezek jogosultak lesznek a sokféle kedvezményre jogosító zöld rendszámra, mivel egy töltéssel közel 50 km-et tudnak megtenni tisztán elektromos hajtással. Viszont nem lesznek olcsók, ha a V90 áraiból indulunk ki, akkor a gyengébb is épp, hogy csak be fog férni 20 millió forint alá.

Tízmillió alatt nincs V60

A legolcsóbb V60 Momentum felszereltséggel, 150 lóerős dízellel 10,65 millió forintba kerül, ami 600 ezerrel több a régi V60 alapáránál. De még így is méltányos a drágulás, mivel nemcsak egy jóval nagyobb és tágasabb autót kapnak a vevők a pénzükért, hanem egy sokkal jobban felszereltet is.

Széria például a táblafelismerő és a fáradtságra figyelmeztető rendszer, az önálló kormányzásra képes sávtartó automatika, valamint a továbbfejlesztett City Safety koccanásgátló, ami már 60 km/órás sebességnél is képes megakadályozni a ráfutásos ütközést, észleli a gyalogosokat, állatokat és kerékpárosokat is, és a kormányzásban is segít a sofőrnek.

Világújdonság a frontális ütközést megelőzni hivatott rendszer, ami 65 és 140 km/óra között működik, ebben a tartományban kormányzással és fékezéssel igyekszik kivédeni az olyan vészhelyzeteket, amikor a szembe jövő nem tudja időben befejezni az előzést.

Szintén alapáron jár az automata LED fényszóró és hátsó lámpa adaptív féklámpával, az automatikus klímaberendezés, a Volvo On Call segélyhívó rendszer, a 8 hangszórós, 200 wattos hifi, a digitális műszerfal, a 17 colos könnyűfém keréktárcsa, a négy elektromos ablakemelő, és a távirányítós központi zár és a kulcs nélküli indítás.

Persze hosszú az extralista is, az adaptív tempomatért 523 ezer forintot, az adaptív 4C lengéscsillapításért 291 ezer forintot, a nyolcfokozatú automata váltóért 700 ezer forintot, a nyitható panoráma üvegtetőért 485 ezer forintot, az elektromos csomagtérajtóért 165 ezer forintot, az állófűtésért 446 ezer forintot, a négyzónás klímáért 214 ezer forintot, a head up displayért 388 ezer forintot, a navigációs rendszerért 378 ezer forintot, a bőrkárpitozásért 407 ezer forintot számláz ki a Volvo.