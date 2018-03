Két hatalmas tolóajtó, akár hétüléses XL-utastér, a későbbiekben háromhengeres szentgotthárdi turbómotor: rá sem lehet ismerni az egyterű-pótló Combóra. Pedig két francia ikertestvére is akad.

Keveseket hoz lázba a haszonjárművek története, de a Combóé jól szemlélteti a méretváltoztatásokat és az Opel partnercseréit. Az első generáció még a Kadett E puttonyos, hátul merev hidas változata volt, míg a második és harmadik az aktuális Corsára épült. Majd 2011-ben jött a Combo D, ami egy minimálisan átöltöztetett Fiat Doblo, óriási választékkal, török gyártásból, akár CNG-s motorral.

Most rajtvonalon áll az ötödik generáció, de időközben nem csak a GM és a Fiat együtt működése ért véget, az amerikai óriáscég az Opelt is eladta a Peugeot-Citroen konszernnek. Akárcsak a többi új típus, úgy az új Combo is francia alapokra épül, a Berlingo és a Partner-utód Rifter a testvérmodellje. Oldalnézetből le sem tagadhatná a rokonságot, de szemből ez a legkonzervatívabb a trióból.

Rövidet vagy hosszút parancsol?

Hagyományosan Life néven fut a személyszállító változat, és kétféle, 4,4 vagy 4,7 méteres hosszban lehet választani – mindegyikből rendelhető, de főleg nyújtottként lesz érdekes a hétüléses csapatszállító. Ezzel a PSA-Opel ügyesen reagál a trendekre, hiszen a SUV-mániában lecsökkent kereslet a puccos egyterűekre (pl. Zafira), de tágas, sokoldalú és megfizethető családi autókat mindig el lehet adni.

A középső sor különálló, Isofix-rögzítős üléseit le lehet dönteni vagy akár ki is lehet venni, sőt, az anyósülés támlája is előrehajtható - a három méter hosszú térben (nyújtott változat) akár egy túrakajak vagy jókora létra is elfér. Mindehhez óriási rekeszek társulnak az ajtókban, a sísáncként lejtő középkonzolon és más helyeken, még hátul a plafonból is le lehet nyitni egy jókora tárolót.

Milliónyi rekesz és töltőcsatlakozó

Érdekes - például színes, vonalkódszerű - üléskárpitot is lehet választani, és igazán személyautós a műszerfal, de a francia testvérmodellek érdekes díszítőelemei helyett komor műanyagok fogadnak. A magyar bemutató üléspróbája alapján nem tartogat feladványt a kezelhetőség, holott sok mindent tud, felszereltségtől függően kapható fűthető kormánykerékkel és induktív telefontöltővel is.

Emellett több szivargyújtó-aljzat és USB-csatlakozó, sőt, opcióként 230 voltos aljzat táplálhatja a sok hordozható eszközt, a 8 colos érintőképernyőre pedig tükrözhető az okostelefon (Andorid Auto, Apple CarPlay). Ebben a műfajban szokatlan módon head-up kijelző, 180 fokos tolatókamera és több asszisztens rendelhető, közük ráfutásgátló, aktív sávtartó, adaptív tempomat, gyalogos-felismerés.

Akárcsak a Grandland X, a Combo is a francia EMP2 moduláris padlólemezre épül, ami közel 70 kilós tömegcsökkenést jelent. Érdekesség, hogy az 1,5 literes dízelmotor (100-130 lóerő) csúcsváltozatához nyolcfokozatú automataváltót is lehet rendelni. Még fontosabbak az 1,2-es, háromhengeres, turbós benzinmotorok (110-130 lóerővel) – ezek alapozzák meg ugyanis a szentgotthárdi gyár jövőjét.