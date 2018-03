Az Atlas Cross Sport egyelőre még csak tanulmány, de jövőre már gyártásba kerülhet.

A Volkswagen a New York-i Autószalonon mutatta be története első terepkupéját, ami a 2016-ben bemutatott Atlas szabadidő-autón nyugszik. A normál Atlasról azt kell tudni, hogy hétszemélyes, nagyobb, mint a Touareg, de azzal ellentétben mégis az MQB padlólemezre épül, mint pl. az új Polo. Nem árulják Európában, mivel kifejezetten Amerikának fejlesztették ki.

A most bemutatott, 4,85 méter hosszú, Atlas Cross Sportnak hívott kupé változat 19 centivel rövidebb és 4 centivel alacsonyabb és szélesebb a normál Atlasnál, ezért már csak ötszemélyes az utastere. Nemcsak a tető formája változott a normál Atlashoz képest, sportosabbak a lökhárítók, a LED-es fényszórók és a hűtőmaszk is, megnövelték a légbeömlőket és a kerekeket is, már 22 col a felnik átmérője, melyekre 285/45-ös abroncsokat húztak.

Természetesen az Atlashoz képest hátul vannak a legnagyobb különbségek, a hátsó szélvédő jóval laposabb szögben áll. Olyanok a hátsó lámpák, mintha az európai Tiguanról származnának, viszont alul LED csík köti össze őket a karosszéria teljes szélességében, akárcsak elöl a fényszórókat.

A tanulmányt mozgatásáért egy konnektoros hibrid hajtáslánc felel, amelyben a háromliteres turbós V6-os benzinmotornak két villanymotor segít a hajtásban – egy 58 lóerős a DSG váltó házába integrálva, egy 116 lóerős pedig a hátsó tengelyen, így kardántengely nélkül is összkerék-hajtású az Atlas Cross Sport. A hajtásrendszer összteljesítménye egyébként a három motorral is „csak" 360 lóerő, viszont a 670 Nm-es nyomaték tényleg tiszteletre méltó.

Az Atlas terepkupéja 5,5 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/órára, a végsebességét elektronika korlátozza 210 km/órában. Egy töltéssel elméletileg 70 kilométert tud megtenni tisztán elektromos módban, hátsókerék-hajtással.

Az Atlas Cross Sportot a Volkswagen a BMW X6 elérhetőbb árú alternatívájaként szeretné gyártásba venni 2019-ben, a kocsi az Atlashoz hasonlóan az Egyesült Államokban, Chattanoogában készülne, de Kínában is bevezetnék a piacra.