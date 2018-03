Kiderült, hogy miért ölhetett az önvezető autó

A Volvo gyári beszállítója azt állítja, hogy az Uber kikapcsolta az autó gyárilag beépített biztonsági rendszerét, hogy a saját szoftverét tesztelhesse.

2018. március 18-a úgy vonul majd be az autózás történelemkönyvébe, mint az első nap, amikor egy önvezető autó halálos gázolást követett el. Mint ismeretes, az Egyesült Államok Arizona államában, a Phoenix külvárosában, Tempében bekövetkezett balesetben a 49 éves Elaine Herzberg épp tolta át a kerékpárját egy négysávos úton a sötétben, amikor az Uber által speciálisan átalakított Volvo XC90 önvezető prototípus fékezés nélkül ütötte el. A nő a kórházba szállítás után vesztette életét.

Nagy valószínűséggel akkor sem lehetett volna elkerülni a balesetet, ha ember vezette volna az autót, de a videofelvételek alapján az is tény, hogy a vezetőülésben ülő Uber alkalmazott nem figyelt az útra, és a kocsi biztonsági rendszerei sem jeleztek veszélyt.

Mossa a kezeit a Volvo gyári beszállítója

Kedden a Volvo beszállítójának, az Aptivnak a szóvivője bejelentette, hogy az ütközéskor nem volt aktív a kocsi gyári ütközésmegelőző rendszere, ami a becsapódást mérsékli és – bizonyos esetekben – meg is akadályozza, és ami a gyalogosokat, kerékpárosokat és a nagyobb testű állatokat is képes észlelni. A Delphi leányvállalataként működő Aptiv azért tartotta fontosnak ezt közölni, mert ők a beszállítói az XC90-es típus radarjainak és a szélvédőbe épített kameráinak is.

„Nem akarjuk, hogy az emberek összezavarodjanak, vagy hogy azt higgyék, a baleset annak a technológiának a hibájából következett be, amit mi szállítunk a Volvónak” – mondta Zach Peterson, az Aptiv szóvivője. „Egy szériaállapotú Volvo XC90 biztonsági rendszerének semmi köze ahhoz, amit az Uber használ” – tette hozzá.

Az Uber nem kommentálta a bejelentést, és a Volvo is kivár addig, amíg a nyomozás kétséget kizáró módon meg nem állapítja a baleset valódi okát. Mindenesetre a tempei rendőrség már úgy nyilatkozott, hogy nagy valószínűséggel a gyalogos lehet a hibás, mert a sötétből lépett elő, és nem gyalogátkelőn haladt.

Az Intelhez tartozó Mobileye cég is érintett az ügyben, ugyanis ők szállítják be a szenzorokat és a chipkészleteket a Volvo gyári ütközésmegelőző rendszereihez. Azt állítja a cég, hogy az arizonai rendőrség videofelvétele alapján a saját technológiájuk egy másodperccel az ütközés előtt képes lett volna felismerni a gyalogost, pedig a videó minősége nem volt túl jó. Ennyi idő alatt természetesen nem tudott volna megállni az autó, de a sebességét tudta volna csökkenteni, így nagyobb eséllyel élte volna túl a balesetet az asszony.

Mindenhol felfüggesztették a teszteket

Doug Dacey, Arizona kormányzója a baleset után levélben megkereste Dara Khosrowshahit, az Uber vezérigazgatóját, amelyben azt írta, hogy felzaklatta az esetről készült videofelvétel, amely számos kérdést vet fel az önvezető autók arizonai tesztelésének folytatásával kapcsolatban.

„Kormányzóként nekem az emberek biztonsága az első. Az állam lakosainak érdekében arra utasítottam az Arizonai Közlekedési Hatóságot, hogy függesszék fel az Uber engedélyét az önvezető autók tesztelésére és használatára vonatkozóan Arizona közútjain” – jelentette be később Dacey.

„Együtt érzünk az áldozat családjával, és együttműködünk a helyi hatósággal, hogy kiderüljön, mi történt” – reagált a Twitteren Khosrowshahi, Uber első embere. Pénteken adták hírül, hogy a vállalat már meg is egyezett az áldozat családjával, így nem lesz per, ugyanakkor az egyezség részletei titkosak.

A baleset után a cég egyébként magától is felfüggesztette a tesztelést nem csak Arizonában, hanem Pittsburgh-ben, San Franciscóban és Torontóban is. Sőt, az Uber rendszerébe a chipeket szállító Nvidia is felfüggesztette az egész világon az önvezető autók közúti tesztjeit. Tempében, ahol a baleset történt, már 13 hónapja futottak önvezető Uber-autók az utakon, nem csak Volvók, hanem Fordok is. Eddig egyetlen komolyabb baleset történt, de abban nem sérült meg senki, és ott egyértelműen a másik autó sofőrje volt a hibás, mert nem állt meg egy kereszteződésnél.

Óvatosságra int a Volvo elnöke

A Volvo tulajdonosának (és március óta a Daimler legnagyobb részvényesének), a kínai Zhejiang Geely Holdingnak az elnöke, Li Shafu is megszólalt az ügyben. Véleménye szerint a baleset rávilágított arra, hogy az önvezető rendszereket fejlesztő iparágnak óvatosan kell megtennie a következő lépéseket ezek után. Szerinte ez az eset akár egy évvel is visszavetheti az automatizált vezetéssel kapcsolatos fejlesztéseket a világon.

„Egy baleset ki tud végezni egy egész iparágat. Éppen ezért óvatosan kell folytatnunk" -nyilatkozta Li egy Volvo által szponzorált, automatizált és összekapcsolt autókról szóló eseményen, szerdán. „Ez a baleset emlékeztet minket arra, hogy akármilyen gyorsan is fejlesztünk, az első számú prioritásnak a biztonságnak kell lennie. Ha nem lehet garantálni a biztonságot, akkor nem kaphatnak engedélyt az önvezető autók” – tette hozzá.

Hakan Samuelsson, a Volvo vezérigazgatója szerint nem az a megoldás, hogy nemet mondunk a technológiára, mert a legtöbb balesetben az emberi tényező nagyobb szerepet játszik. A technológia még mindig a legjobb módszer a balesetek számának csökkentésére – nyilatkozta szerdán Pekingben az Automotive News-nak.

Egyébként a kínai kormányt nem nagyon hatotta meg az arizonai halálos gázolás, ugyanis épp pár nappal utána adtak engedélyt a Baidu nevű tech-óriásnak arra, hogy önvezető autóit kínai nagyvárosok utcáin tesztelhesse. Nyilván nem akarnak lemaradni a fejlesztési versenyben, amit az olyan Szilícium-völgyi tech-cégek vezetnek, mint a Tesla, az Uber, és a Google-höz tartozó, az Uberrel folyamatosan pereskedő Waymo.

Utóbbi vezérigazgatója, John Krafcik egyébként úgy nyilatkozott a halálos baleset után, hogy az ő önvezető autójuk jó eséllyel kezelni tudta volna a veszélyes helyzetet. A Waymo egyébként már működtet egy autonóm taxiflottát Phoenix külvárosában, Chrysler mikrobuszokat használnak.

Több tízezer olyan Volvót vesz az Uber, ami gázolt

Az Uber és a Volvo tavaly novemberben jelentette be, hogy több tízezer Volvo XC90-est vásárol a személyszállító cég, hogy tesztelhesse önvezető rendszerét. Akkor még szó sem volt arról, hogy a Volvo gyári biztonsági rendszereit ki fogják kapcsolni.

A svéd autógyártó sajtóközleménye novemberben a következőket írta: „az alap járművek minden biztonsági rendszert, redundanciát és alapvető autonóm vezetési technológiát tartalmaznak, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az Uber a saját önvezető technológiáját hozzáadhassa."

Jogosan vetődik fel az a kérdés is, hogy egy kiforratlan önvezető technológiát miért egy hatalmas, két tonnás terepjáróval kell tesztelni, ami, ha gázol, a gyalogosoknak kevés esélyt ad a túlélésre. Két éve, amikor bevezették, az XC90 remek eredménnyel zárta az európai töréstesztet, csak a gyalogosgázoláskor elért eredménye volt viszonylag gyenge, 72 százalékos. A másik három területre, utasvédelemre 97, gyerekvédelemre 87, a biztonsági rendszereire 100 százalékot kapott, ami kimagaslóan jó.

Egyébként a Volvo 2021-re ígéri az önvezető autók sorozatgyártását a saját rendszerrel, de azt is hangsúlyozták, hogy amíg bárminemű kétség merül fel az autók biztonságosságát illetően, addig nem fogják őket kiengedni az utakra. Igencsak kellemetlen lehet tehát a cégnek, hogy mégis egy Volvo XC90 lett az első önvezető autó, ami halálra gázolt egy gyalogost, még akkor is, ha nem a gyári önvezető rendszer dolgozott benne.