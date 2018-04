Íme, a világ legnépszerűbb autótípusa: Corollából máig több mint 40 milliót gyártottak, már a 11. generációnál jár. Ötödik szériája mérföldkő volt a sikertörténetben, ezzel álltak át elsőkerék-hajtásra (kivéve a mára legendás AE86 kupékat), illetve elterjedtek a ferdehátú változatok. Mifelénk mégis a szedán volt az igazi, amiből találtunk egy gyönyörű túlélőt.

Eiji Toyoda cége 1966-ban mutatta be a vadonatúj üzem sorairól érkező legeldő Corollát 1,1-es és 1,2-es, vasblokkos, könnyűfém hengerfejes motorokkal, szedán, kombi és kupé karosszériával. Japánban nagyon jól fogadták (kezdetben külön, kizárólag Corollákat kínáló autószalonok árulták), így a Toyota újra megpróbálkozott az exporttal is - első ízben azóta, hogy az '50-es években nagyautójával, a Crownnal az USA-ban elbukott.

Gyorsan sikeres lett az új kompakt Amerikában és Ausztráliában, de csak a harmadik generáció jutott el elsőként Európába. Közben a motorok is megnőttek: az 1,2-es, 1,3-as, 1,4-es és 1,6-os benzineseket hatféle felépítménnyel kínálták. Első dízelje (1,8-as szívó, 65 lóerővel) a negyedik sorozatban debütált. A Corolla gyűjtőnév régiónként más és más modelleket jelent ma is, ennek megfelelően motorjai mindig is sokfélék voltak.

Hajtson elöl, ahogy az európai riválisok

A tesztautónkat hajtó 1,6-os benzinesből Európának háromféle jutott: a mienk 84 lovas, szimpla vezérműtengelyes, a svédek és svájciak ennek a gépnek a 78 lóerős változatát kapták, de létezett Európában 16 szelepes DOHC-kivitel is 124 lóerővel és befecskendezéssel. Utóbbit csak a hátsókerék-hajtású, két- vagy háromajtós AE86 kupék kapták, ezek a ma sportkocsi-hívők és driftelők körében oly népszerű Hachirokuk.

Az 1983 és 1987 között futó polgári E80-as sorozat a típuscsalád első fronthajtásúja volt, független hátsó felfüggesztéssel. Az elődjét is megalkotó Fumio Agetsumára bízták az újdonság megtervezését, 1,3 és 1,6 liter közötti benzinesekkel és 1,8-as dízelmotorral. Formavilága nem különbözött radikálisan az elődétől (E70), legalábbis a lépcsőshátúaknál. Hátulról kicsit érdekesebb volt a ferdehátú (Liftback) megjelenése, emellett készült rövidebb, három- vagy ötajtós csapotthátú (Compact) is belőle.

Majdnem bontóba került jó állapotban

Tesztautónk gazdája autószerelő és gyűjtő, így került a látókörébe a Corolla. Egyik régi ügyfele árulta, de nem kelt el, főleg úgy, hogy csak három hengere ment, és rettenetesen füstölt is. Több műhelyben sem találták a baját, így már a bontó is szóba került, de emberünk nem hagyta ki az alkalmat, így az egyébként kiváló állapotú kocsi négy alufelniért gazdát cserélt.

A vasblokkos motort könnyű volt rendbe hozni, a többi szerkezethez nem is kellett hozzányúlni. Még a rozsdás hátsó sárvédőíveket javították, aztán egy nagytakarítással és a kötelező folyadékcserékkel véget ért a tatarozás. Tavaly decemberben átment az OT-vizsgán, most pedig új gazdára vár. De milyen élőben? Még 223 ezer kilométer után is újszerű a látvány, a vezetési élmény pedig egyszerű.

Sallangmentes, de jól használható

Ülések nagyok és puhák, az üvegfelületek pedig üdítően méretesek, a vékony tetőoszlopok csak alig zavarnak a tájékozódásban. Nincs szervó, de a rövidre áttételezett kormányt parkoláskor is könnyű forgatni, a váltó meglepően könnyen jár és pontos. Futóműve kőkemény, minden úthibát közvetít, cserébe gyors íveken is alig dől a karosszéria. Fékei gyengék, ám vészhelyzetben is helytállnak, ha kell.

Az 1,6-os motor hidegen kelletlen, de gyorsan bemelegszik, a 84 ló pedig bőven elég az egy tonna alatti autóhoz. Rövidlöketűsége ellenére meglepően nyomatékos, alacsony fordulatról szépen, türelmesen húz fel. Persze a fordulatszámot emelve felhangosodik, de autópályán sem kell kiabálni, ha beszélgetni akarunk menet közben.

A 34 éves Corolláról ma is üvölt, hogy egyszerű célszerszám (műanyagjai kopogósak, műszerfala spártai), mégis üdítő és friss jelenség. Tökéletes társ a mindennapokban, autópályán is könnyen tartja a 130 km/h-t, rugalmasságával pedig elkápráztat - akár 60 km/h-ról is csuklás nélkül gyorsít ötödikben. Igazán híressé mégis egy tulajdonsága tette: a tartóssága. Amíg le nem győzte a rozsda.