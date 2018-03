New Yorkban bemutatkozott a legnagyobb darabszámban fogyó szabadidő-autó, a Toyota RAV4 új nemzedéke.

A Toyota RAV4 legújabb, ötödik generációja 2019 elején jelenik meg Európában. Az unalmas formákat végre robosztus, futurisztikus dizájn váltotta le, az új RAV4 sokkal keményebb terepesnek tűnik elődjénél. Nem csak a szélesség, a hossz, a nyom- és a tengelytáv nőtt meg, hanem a hasmagasság is.

A 4,6 méter hosszú, középkategóriás SUV a Priushoz és az új Aurishoz hasonlóan a Toyota globális platformjára (TNGA) épül, így nem csak a súlypontja került mélyebbre, de jobb lett a súlyelosztása is, emellett merevebb és könnyebb lett a karosszériája.

A RAV4 elérhető lesz egy 2,5 literes hibrid hajtással és egy kétliteres benzinmotorral, dízel később sem lesz. Egyébként a régi RAV4-et 85 százalékban a hibrid hajtással vették Magyarországon, nincs okunk kételkedni benne, hogy az újnál megváltozna a helyzet.

A hibrid változathoz a Toyota egy teljesen új hajtást tervezett, amiben egy második elektromotor hajtja meg a hátsó kerekeket, de a kétliteres benzinmotorhoz csatlakozó mechanikus, kardános összkerékhajtást is továbbfejlesztették. Mindkét motor kapható lesz elsőkerék-meghajtással is, a benzineshez kézi váltót adnak alapáron, de automata is kérhető.