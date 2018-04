Valentino Rossi kipróbálta az erős Pistát

A hétszeres MotoGP világbajnok az elsők között vezethette a 720 lóerős Ferrari 488 Pistát.

A 39 éves Rossiról régóta lehet tudni, hogy nem csak a kétkerekűek, hanem a négykerekűek volánja mögött is otthon érzi magát, Monzában amatőr raliversenyeken szokott indulni, de tesztelt már Forma-1-es Ferrarikat is, sőt egyszer még az is felvetődött, hogy átnyergel versenyezni Schumacherék közé.

Ezúttal is a Ferrari adott neki kipróbálásra egy négykerekűt, de most nem versenyautót, hanem az egy hónapja, Genfben bemutatott 488 Pistát. Ez a 488 GTB kihegyezett, könnyített, pályanapokra optimalizált változata keményebb futóművel, aktív aerodinamikával, erősebb fékekkel és 700 helyett 720 lóerős turbómotorral. A középmotoros sportkocsi 2,85 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/órára, a végsebessége 340 km/óra.