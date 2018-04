Amint megjön végre a jó idő, első feladatként érdemes a sós latyakot lemosni az autóról (az alvázról is), ha nem akarjuk, hogy a rozsda melegágya legyen. Aztán muszáj elgondolkodni a télik gumik lecserélésén. A gond csak az, hogy sok százezer autós ugyanígy a homlokához csap áprilisban – mi lesz így a műhelyekben? És mi van egyáltalán, ha már nem használható a régi nyári gumi?

Aligha kell bárkinek is bemutatni a szeszélyes idei márciust, a rövid napsütéses napokat követő havazásokkal és jeges széllel. Ilyen időben a legtöbbeknek eszébe sem jutott lecseréltetni a nyári gumikat, igaz, a 2013. március 15-i katasztrófahelyzet óta eleve sokkal óvatosabbak az autósok.

Húsvét után egyszerre indul el a szezon a keleti és nyugati országrészekben is. Ennek csúcsa április közepére várható, május első heteire enyhül csak a szervizekre helyeződő nyomás" - mondta Tiszay Árpád, az Abroncs Kereskedőház kereskedelmi vezetője. Több helyen akár egyhetes, 10 napos várakozási idővel is számolhatnak az autósok, érdemes tehát időben lépni, és időpontot foglalni.

Téli gumin egész évben: rossz, de nem tilos

Aki a szervizben tárolja az éppen nem használt abroncsait (gumihotel), nyilván helyhez van kötve, mindenki más viszont több műhelynél is érdeklődhet a vállalási időkről. Tiszay a trendekről elmondta, hogy szezonális kerékcserékben a gazdasági válság mélypontjához képest az elmúlt években jelentős javulás érzékelhető, ma már kevesen közlekednek nyáron is téli gumikon.

Sokan rájöttek, hogy ez nem éri meg, hiszen a más összetételű téli keverék a nyári 50-60 fokos aszfalton sokkal hamarabb elkopik, így legközelebb előre kell hozni a cserét. Még fontosabb, hogy jó minőségű nyári abronccsal harmadával csökken a fékút. Erre vonatkozóan nincs előírás, a KRESZ és a 6/1990. KÖHÉM rendelet csak azt szabályozza, hogy mind a négy guminak teljesítenie kell a járműre vonatkozó terhelhetőséget és sebességindexet.

Azonos tengelyre szerelt gumiknál azonosnak kell lennie:

a méretnek

a szerkezetnek

a teherbírásnak

a mintázat jellegének (téli-nyári, illetve országút-terep).

Drágult az abroncs, mégis lehet spórolni

Tavaly a kaucsuk világpiaci ára jócskán nőtt a termelő országokat sújtó természeti katasztrófák miatt, ráadásul a gyártáshoz szükséges anyagok (elsősorban a szénszármazékok és az acél) ára is magasabb lett. Mindez 2017 őszén a téli abroncsok akár 5-10 százalékos drágulását okozta, és bizony most tavasszal sem fog jelképes árakba botlani az, aki betér a gumishoz. A munkadíjak sem lettek olcsóbbak (sőt, kevés a szakember), ugyanakkor több lehetőség is adódik a spórolásra.

Ezek közül az egyik az, hogyha nem ugyanarra felnire rakatjuk fel és le az abroncsokat (összesen 6000-13 000 forint), hanem komplett kereket cserélünk (centrírozással kb. 4-7000 forint). Könnyű kiszámolni, hogy egy külön téli acéltárcsa-szett néhány év alatt megtérül. Ez a hercehurca elmarad annál, aki négy évszakos gumit használ - az elmúlt években nagyot fejlődtek ezek, de extrém időjárásban, például az évi néhány havas napon gyengébben muzsikálnak. Igaz, így is érdekesek a keveset autózókak.

Maradva a szezononkénti szetteknél, sokan csak a műhelyben szembesülnek azzal, hogy elkopott vagy –öregedett a nyári gumijuk. Ilyenkor már szinte senki sem veteti le autóját az emelőről, hanem a szerviz készletéből választ gumit, pedig akár tízezres nagyságrendben is spórolhatott volna azzal, ha webáruházban vásárol. Érdemes tehát mindig arról is kikérdezni a szerelőket, hogy milyen állapotban vannak az éppen leszerelt abroncsok, vagy magunk is kézbe vehetjük az ellenőrzést.

Ellenőrizze a profilt és a DOT-számot!

Az egyik legfontosabb, törvényben is szabályozott kritérium a megfelelő profilmélység. 1,6 milliméter szerepel a jogszabályban, de a fél év alatt várható kopás mértékét figyelembe véve legalább 2-3 milliméterrel szabad csak nekivágni a szezonnak, bár alsó határértéken nem ideális a vízkiszorító-képesség. Fontos, hogy abroncson belül több helyen érdemes mérni (az egyenetlen kopás elállítódott futóműre utal), és mind a négy gumit ellenőrizni kell, alkalmanként cserélve az elsőket és hátsókat.

Sokan a pénzérmés - elsősorban 100 forintos - módszerre esküsznek, de a legjobb eszköz erre a mélységmérő. Otthoni használatra felesleges digitálisra költeni, bőven megteszi a pár száz forintos, kulcstartónak is használható tolómérő. Található az abroncsokban kopásjelző is, amikor viszont ez 1,6 milliméternél láthatóvá válik a futófelületen, már régen rossz, ilyenkor indulni kell a műhelybe cseréltetni.

Nem csak a sok kilométer, hanem az idő (illetve a napsütés) a gumi ellensége - ha repedezett az oldalfala, ideje selejtezni. A mai abroncsok élettartamát 10 évben szokták maximalizálni, de ebből hosszabb idő is eltelhet úgy, hogy felszerelés előtt, raktárban állnak. Meddig szabad megvenni őket? A Magyar Gumiabroncs Szövetség állásfoglalása szerint megfelelő tárolás mellett 3 éves koráig frissen gyártottnak, 3-5 évesen újnak számítanak - utóbbi eset azonban ritka, és tudnia kell róla a vevőnek.

Mondd, te kit választanál?

Milyen abroncsot érdemes választani? Ennek eldöntésében minden évben az ADAC német-osztrák gumitesztje ad támpontot, amely idén meglepetést tartogatott,a középkategóriás típusok remekül szerepeltek. Kétféle népszerű méretet teszteltek, egyik a Volkswagen Golfé (205/55 R16) volt: itt a prémium Michelin Primacy 3 nyert, de a Bridgestone-almárka Firestone is az élmezőnyben végzett.

Kisautó, vagyis Ford Fiesta méretben (175/65 R14 T) pedig felborult a szokásos erősorrend, és első helyezést szerzett a Falken Sincera SN832 Ecorun, mögötte a szintén másodvonalbelinek tartott, a többinél kedvezőbb árú Semperit Comfort Life2 végzett. A száraz és vizes úton kezelhetőség, a zaj, a fogyasztás és a kopás számított az értékelésnél, összesen három abroncsa kapott csak feltételesen ajánlott értékelést. „Sokat fejlődtek a nagy konszernek másodmárkái” - szólt az ADAC összegzése.