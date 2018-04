Már egy hét sincs hátra a premierig, addig is kaptunk egy ízelítő videót.

Közel 20 évvel az első generáció után mutatkozik be a Ford Focus negyedik nemzedéke április 10-én, Londonban. A kompakt Fordot Európában fejlesztették ugyanazok a szakemberek, akik a remek új Fiestát is megalkották.

Még a moduláris padlólemez is közös lesz a kisautóéval, és abban is hasonlítanak majd, hogy nem lesz belőlük háromajtós karosszériaváltozat, és, hogy bevezetnek belőlük egy emelt futóműves, terepes jegyekkel felruházott Active változatot is.

Állítólag 4-5 centit nő majd a Focus tengelytávja annak érdekében, hogy a helykínálat utolérje a riválisokét, a változatlan külső méretek ellenére 50 kilós tömegcsökkenésre is lehet számítani. A korábbinál egyszerűbb vonalvezetésű, helytakarékosabb műszerfalat kap a negyedik nemzedék, a nagy érintőképernyőn természetesen a SYNC menürendszer legújabb verziója fut majd.

Marad az Ecoboost

A motorválaszték gerincét az egyliteres Ecoboost turbómotor többféle variánsa (100, 125 és 140 lóerővel) adja majd, de lesz 1,5 literes benzines és dízelmotor is. A sportos ST-be kétliteres turbómotor kerül majd kb. 280 lóerővel (elképzelhető, hogy a kétliteres dízel is a kínálatban marad), az évek múlva érkező RS csúcsmodell pedig a pletykák szerint hibrid hajtást kaphat 400 lóerővel. Tisztán elektromos változatot is kínálnak majd.

A legtöbb motorhoz rendelhető lesz a hatfokozatú dupla kuplungos automata váltó. Ahogy megszokhattuk, a futómű és a kormányzás hangolásánál a sportosság kiemelt szerepet kap, a fejlesztők célja, hogy a Focus vezetési élménye legyen a legjobb az alsó középkategóriában.