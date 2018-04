Március végére elkészült az első technikai épület, továbbá két pályarész aszfaltozása, illetve készül a fogadóépület. Egy komplett okosváros is épül, ahol utak, járdák, lámpák és épületek között tesztelhetik majd a járműveket a „zalai Szilícium-völgyben".

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Zalaegerszegen a 45 milliárd forintos beruházással készülő, önvezető és elektromos autók tesztelésére is alkalmas járműipari próbapálya megtekintése kapcsán beszélt arról, hogy Európában is egyedülálló módon a zalaegerszegi pályán nemcsak városi és közúti tesztkörnyezetben lehet majd vizsgálni a járműveket. Ausztriával és Szlovéniával megállapodva határon átnyúló tesztutakat is biztosítanak a fejlesztőknek, így a határt keresztező infrastruktúrában is tesztelhetik az autókat.

Az új autóipari technológiákban is érdekelt legnagyobb német fejlesztő vállalatok, mint a Bosch, a Continental vagy a Thyssen-Krupp már magyarországi fejlesztési tevékenységet is folytat - tette még hozzá. Szijjártó Péter azt is elmondta: jelenleg 150, a világon vezető autógyártóval, alkatrész-beszállítóval vagy informatikai céggel folynak tárgyalások a 2020-ra elkészülő zalaegerszegi tesztpálya igénybevételéről.

Vigh László országgyűlési képviselő, a tesztpálya miniszteri biztosa felidézte, hogy két évvel ezelőtt jelentették be a tesztpálya építését, tavaly májusban pedig Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében tették le az alapkövet.