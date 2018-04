Ez az új cseh sportautó egy nagy újdonságot hordoz

Olyan villanymotorok hajtják az MW Motors Lukát, ami sorozatgyártású autóban még nem volt.

A cseh MW Motors szerint a Luka lesz az első sorozatgyártású autó, amit kerékagy-villanymotorok hajtanak majd.

A klasszikus BMW-k, MG-k és Aston Martinok vonásait magán viselő kis retró kupé nem mutat rosszul, bár a modern kerekek nem igazán illenek rá. A fényszórók és a hátsó lámpák LED technikájúak, a lökhárító krómozott.

Belül kevésbé mutatós a dizájn, annak ellenére, hogy digitális műszerfalat, nagy infotainment kijelzőt és szénszálas dekorációs elemeket is bevetettek. A háromküllős sportkormány és az ülések is bőrrel kárpitozottak, ennek ellenére a képeken is átjön, hogy a minőségérzeten lehetne mit javítani. A váltó helyén lévő forgókapcsolóval mindössze három program – előremenet, üres, hátramenet – választható.

A 4 méternél rövidebb, alumínium karosszériás Luka tömege mindössze 815 kilogramm, így a négy kerékagy-villanymotor 66 lóerős kombinált teljesítménye is elég a dinamikus mozgáshoz. 0-100 km/órára 9,3 másodperc alatt gyorsul fel a kocsi, a végsebessége 146 km/óra. A 21,9 kilowattóra kapacitású akkumulátorral állítólag a 300 km-es hatótáv elérése sem lehetetlen egy töltéssel.