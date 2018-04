Miután a GM felbontotta házasságát az Opellel, egyetlen német autómárka maradt amerikai kézben: a Ford. És köszöni szépen, jól megy a sora. Miután gatyába rázta SUV-kínálatát, bemutatta az életteli Fiestát, most pedig részben annak műszaki alapjain a Focus negyedik generációját is. Londonban, a nemzetközi premieren találkozunk először a kompaktok új sztárjával, és cikkünkből megismerheti a két évtizednyi Focus-történelem mérföldköveit is.

A Ford Focust senkinek sem kell bemutatni. 20 éve mutatkozott be az első nemzedék, ami hihetetlen nagy minőségi ugrást jelentett az ósdi Escort után a tágas karosszériájával, a futurisztikus New Edge formanyelvével, a független hátsó futóművével és a remek vezetési élményével. Két évtized alatt a három nemzedékéből összesen 16 milliót adtak el, sok éven keresztül a világ legnépszerűbb autótípusának is számított.

Nagyobb, könnyebb és szebb

Nem csoda, hogy kiemelt figyelem övezi az új, negyedik generációt, amely kedden mutatkozott be Londonban. Számos újdonságot hordoz elődeihez képest, például a vadonatúj C2 padlólemezre épül, amely 5 centivel nagyobb tengelytáv és ugyanennyivel nagyobb hátsó lábtér kialakítását tette lehetővé amellett, hogy a struktúra merevségét 20 százalékkal növelte meg. Nőttek a csomagtartók is, lehajtott ülésekkel az ötajtósba 206, a kombiba 137 literrel többet lehet pakolni, mint eddig, utóbbi csomagtere így már 1653 literes.

Maga a karosszéria ötajtósként 2 centivel hosszabb, és 3 centivel alacsonyabb, mint eddig, a szélessége viszont csak 2 mm-rel nőtt meg. A mai divatnak megfelelően az első tetőoszlopokat hátrébb tolták, emiatt hosszabb lehetett a motorháztető, ami javított a karosszéria arányain. Azért is fontosak a hátratolt A-oszlopok, mert kevesebbet takarnak ki a vezető látóteréből.

Állítólag a légellenállás a kategória egyik legjobbja, az ötajtós alaktényezője 0,27, a négyajtósé viszont már 0,25. Azonos motorral akár 88 kilóval is kevesebbet nyomhat az új Focus, mint elődje, ami remek eredmény a nagyobb méreteket, a javított ütközésbiztonságot (az új padlólemez 40 százalékkal több energiát képes elnyelni) és a gazdagabb felszereltséget figyelembe véve.

Új a luxus Vignale és a terepjárós Active felszereltség

Ahogy a harmadik generációsból, úgy a negyedik generációs Focusból sem készül háromajtós karosszériaváltozat, így a kínálat az ötajtós ferdehátúból, a kombiból és a négyajtós szedánból fog állni.

Előbbi kettőből ültetett futóművel és sportos kiegészítőkkel ellátott ST Line, és 3 centivel megemelt, terepjárós jegyekkel ellátott (pl. fényezetlen műanyag védőelemek) Active változat is rendelhető lesz a hagyományos Trend és Titanium felszereltségen felül. Szintén újdonság a luxusszintű Vignale csomag megjelenése, ami nemcsak gazdagabb felszereltséget, jobb belső anyagokat és csicsásabb külsőt, de az autóhoz nyújtott plusz kényelmi szolgáltatásokat is jelent.

A hátratolt A-oszlopok miatt a korábbi, helypazarló műszerfal helyett szükség volt egy, az utastérbe kevésbé benyúló, letisztultabb formatervűre, aminek tetején a csúcsváltozatokban már 8 colos érintőképernyő trónol. Felárért már rendelhető 10 eszköz kiszolgálására képes fedélzeti wifi router, tíz hangszórós B&O Play hifi és vezeték nélküli telefontöltő is. Egyes változatok helytakarékos, elektromos kézifékkapcsolót kapnak, az új, nyolcfokozatú hagyományos automata váltóhoz előválasztó kar helyett már egy forgókapcsoló jár, akárcsak a Jaguarokban.

Újdonság, hogy egy Ford applikáció letöltése után a tulajdonos a távolból is kapcsolatba léphet Focusával az okostelefonján keresztül. Ellenőrizhető a jármű pontos helyzete, az üzemanyag szintje, a riasztó működése, az olajcsere esedékessége és még sok egyéb is. Ki lehet nyitni a távolból az ajtókat, sőt, az automataváltós autókat is lehet előre indítani, ami télen jöhet jól.

Még több vezetéstámogatást kínál

Az előző Focus megjelenésekor a legtöbb vezetéstámogató rendszert kínált az alsó-középkategóriában, és ezt a hagyományt az utóda is tovább viszi. Továbbfejlesztették például a radaros, távolságtartó tempomatot (ACC), ami már arra is ügyel, hogy betartsa a sebességhatárokat, és a sáv közepén tartsa az autót, ráadásul dugóban araszoláskor épp úgy használható, mint 200 km/órával a német autópályán.

Az új parkolóasszisztens már nemcsak a kormányzást, de – automata váltó esetén – a pedálkezelést is leveszi a sofőr válláról, párhuzamos parkolásnál olyan helyekre tud önállóan beállni, amelyek legalább 1,1 méterrel hosszabbak az autónál. A Focus már nemcsak önálló fékezésre képes, ha másik autót, gyalogost vagy kerékpárost érzékel maga előtt, de a kikerülési manőver végrehajtásában is segít a sofőrnek. Egyes változatok elektromos fékrásegítőt kapnak, amivel 1 méterrel csökken a fékút 100 km/óráról.

Szintén fontos újdonság a feláras adaptív LED fényszóró, ami már azelőtt bevilágít a kanyarokba a felezővonal kamerás megfigyelésének köszönhetően, hogy a vezető eltekerte volna a kormányt. Kereszteződésekben oldalirányba is bevilágít, emellett a szembejövők vakítása nélkül használja a távfényt, és az időjárásra, sebességre is tekintettel van a fénycsóva kialakításánál.

Megjelent az extralistán a Head Up Display is, ami nem közvetlenül a szélvédőre, hanem egy kis, felhajló plexire vetít. A vezető az állandóan megjelenített sebességadatok és a pillanatnyi váltófokozat mellett láthatja a táblafelismerő, az ACC, a navigáció, a fedélzeti szórakoztató rendszer adatait, illetve a figyelmeztető jelzéseket is.

Továbbfejlesztett motorok

Látszólag nem sokat változott a motorkínálat, ugyanis 1,0 és 1,5 literes háromhengeres, benzines Ecoboost turbókkal valamint 1,5 és 2,0 literes, négyhengeres EcoBlue dízelekkel lehet megvenni az új Focust is, de az erőforrásokat alaposan továbbfejlesztették, amivel átlagosan 10 százalékos fogyasztáscsökkenést értek el, a dízelekhez széria az SCR katalizátor is.

Az egyliteres Ecoboostot 100 és 125, a nagyobbat 150 és 182, a kisebb dízelt 95 és 120, a nagyobbat 150 lóerős teljesítménnyel lehet megvásárolni, később érkeznek az erősebb ST változatok. A legtakarékosabb benzines 4,6, a legtakarékosabb dízel 3,4 litert fogyaszt átlagosan. Részterheléses üzemben, vagyis egyenletes, nem túl magas sebességgel haladva a benzinesek leállítják a háromból az egyik hengerüket, amivel szintén a fogyasztáscsökkentést szolgálják.

Spóroltak a futóművel

Sajnos a Ford is bevezette azt a költségcsökkentési módszert, hogy a gyengébb motorú változatokba egyszerű csatolt lengőkaros futóművet épít be, korábban ilyen spórolás egyetlen Focus-generációban sem fordult elő. Mostantól viszont csak a 125 lóerősnél erősebb motorral szerelt változatokba kerül hátul is teljesen független futómű (SLA), amihez már rezgéscsökkentő és merevségfokozó segédkeret is társul. Felárért adaptív lengéscsillapítás (CCD) is rendelhető, amely 2 ezred másodpercenként vizsgálja felül a szükséges csillapítási erőket, és természetesen igazodik ahhoz a menetprogramhoz (normál, sport, komfort és eco lehetséges), amit a vezető választ ki.

A CCD technológia akkor is hasznos, amikor a Focus mély kátyún hajt át; a rendszer érzékeli az úthiba peremét, és a lengéscsillapítás gyors áthangolásával eléri, hogy a kerék ne hatoljon túlságosan mélyre a lyukban, s így a gumi és a felni kisebb ütést kapjon, amikor a kátyú túlsó pereméhez ér. A hátsó futómű még gyorsabban reagál, mivel az első kerék már egy előzetes figyelmeztetést küld, még mielőtt a hátsó kerék a kátyúhoz érne.

Az új Focus már áprilistól előrendelhető, de várhatóan csak ősszel érkezik a magyar márkakereskedésekbe. Jövetelével nagy átrendeződések várhatóak a flottás és a privát piacon is, az alapára 5,5 millió forint körül lesz.

Cikkünk folytatódik, kérjük, lapozzon!