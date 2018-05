Divatos SUV-karosszéria, 150 lóerő, radaros tempomat, jó futómű, alacsony fogyasztás és egy fényesen csillogó embléma, mindez 6,5 millió alatt az új T-Roc esetében. De vajon mi áll az apró betűs részben?

Először nem értettem, mi értelme a T-Roc létezésének. A Volkswagennek ugyanis van már egy Golf-alapokra, vagyis az MQB platformra épülő szabadidő-autója, a Tiguan, ami már a második generációjánál tart. Igen ám, de az a legutóbbi modellváltással már akkorára nőtt (pláne a hosszított, hétüléses Allspace-változat), hogy bőven lett hely a kínálatban egy kisebb SUV számára is, ami befér egy akkora pakolóhelyre, mint a Golf.

Az új T-Roc hosszabb, mint a jövőre érkező, Polo-alapú T-Cross, de 25 centivel rövidebb, mint a Tiguan. Még a meglehetősen kompakt méretű Golfnál is rövidebb 2,5 centivel, igaz, közben 2 centivel szélesebb és 8-cal magasabb. Egyszerűbben úgy lehetne elmagyarázni, hogy ha a Skoda Kodiaq Volkswagen-megfelelője a Tiguan Allspace, akkor a Karoq-é a T-Roc.

Ezzel a kocsival nyit a fiatalok felé a VW

Láthatóan szabadabb kezet kaptak a formatervezők, mint ami a Volkswagennél megszokott, és itt nem arra gondolok, hogy a T-Roc története 2014-ben kétajtós kabrióként indult, tanulmányautóként.

Természetesen a tavaly bemutatott szériaváltozat már normál, ötajtós karosszériát és acéltetőt kapott, de a fiatalos formanyelvet meghagyták, mert a cél az volt, hogy a forma érzelmeket váltson ki az emberekből, ami mérsékelten, de talán sikerült. Még azt is lehetővé tették - a Volkswagen SUV-ok történetében először -, hogy a tetőt eltérő színben, feketében, fehérben, vagy pirosban is meg lehessen rendelni, összesen 35-féle színkombinációt számoltam össze a konfigurátorban.

Bravúr, hogy egyszerre van jelen a dizájnban a józan, racionális Volkswagen és a vagány terepkupé. Erőteljes, tiszta vonásokkal rajzolták meg a karakteres orr-részt, az oldalnézetet a nevetségesség határáig túlduzzasztott kerékjáratok uralják, csak a farnál fogyott el a fantázia: túlbonyolították a hátsó lökhárítót, a LED-es lámpák pedig jellegtelenek. Érdekes, hogy a kipufogót teljesen elrejtették, pedig az ilyen városi terepjárókon inkább megkettőzni szokták.

Belül majdnem akkora, mint a Golf

Mivel a tengelytáv 3 centivel kurtább, mint a Golfé, nem lepődtem meg azon, hogy a hátsó lábtér is kisebb egy kevéssel. Hogy ez mégsem okoz gondot, az azért van, mert az ülések magasabban vannak, így kényelmes „székpozícióban" lehet ülni, lefelé lógó lábakkal. Kényelmesebb a ki és beszállás is, az ülőlapok kifejezettem hosszúak, az ülések németesen keményre tömöttek, de épp ezért hosszú távon is kényelmesek.

A 392 literes csomagtartó 12 literrel veri a Golfét, de lehajtott ülésekkel már 33 literrel kikap tőle – ezek elhanyagolható különbségek. A T-Roc jól pakolható csomagtere nem túl hosszú, viszont széles és mély, az elektromos mozgatású fedél 111 ezer forintba kerül hozzá. Talán azért olyan nehéz kézi erővel becsukni az ötödik ajtót, hogy ennek a megvásárlása felé tereljék a vevőket – egyetlen mozdulattal több nap után sikerült csak lecsuknom, némi gyakorlás után.

Spóroltak a belső anyagokon

Mivel a T-Roc műszerfalát a karosszéria színéhez passzoló díszbetétekkel is lehet kérni (az első sajtófotókon sárga volt), ezért lepődtem meg, hogy a tesztautó fekete-szürke belsővel érkezett, ami eléggé lehangolt az első beüléskor. A másik meglepetés akkor ért, amikor megkocogtattam a szép textúrájú műanyagokat, mert mind kőkeménynek bizonyult – a műszerfal így olyan komor és olcsó hatású, mintha egy nagy autókölcsönző flottamenedzsere konfigurálta volna a tesztautót. A Golfba sokkal jobb minőségű, párnázott műszerfalat építenek, amitől az valódi prémiumterméknek érződik.

Szerencsére a T-Rocból csak ez hiányzik, mert tudása nem marad el a testvérmodellétől. A kormánykerék, a kapcsolók és a képernyők teljesen egyformák a két típusban, és azok az extrák is mind elérhetők, amik a csúcstechnikát képviselik. Ilyen az Active Info Displaynek hívott digitális, szabadon konfigurálható műszerfal, a LED fényszóró, az adaptív lengéscsillapítás vagy az üzemmód-választó rendszer.

