Húszéve mutatkozott be a Ford Focus első generációja, aztán az Év autója címet is besöpörve sikertörténetet indított. Vajon meg tudja ismételni a vadonatúj negyedik széria? Izgalmas újdonságai alapján egyáltalán nem kizárt, bár akad köztük olyan is, ami elsőre visszalépésnek tűnhet.

Ha létezik kompakt autó, ami vezetés közben ébreszt szimpátiát, az mindig a Ford Focus. Legújabb, 5,5 millió forintos alapáron érkező generációjával azonban még egy métert sem mentünk, először a statikus világpremierjére voltunk hivatalosak. A show másnapján viszont fejest ugrottunk a részleteiben - íme, a legérdekesebbek.

1. Sportos, ünneplős, túraszerkós változat

Padlólemezét is beleértve az utolsó csavarjáig megújult a Focus, és Amko Leenards dizájnigazgató szerint felépíti és folyamatosan fenntartja az ember-gép közötti elmélyült kapcsolatot. Mivel a szalonba betévedő, vagy a konfigurátort nyomkodó emberek sem egyformák, ezért a kompakt Ford különböző felszereltségi szintjei sem lesznek azok, főleg a lökhárítók és hűtőrácsok különböznek.

A Titanium azt jelzi, jobbra is telik gazdájának a flottás alapmodellnél, a Vignale krómozott maszkjával és más finomságaival luxus felé tendál, az ültetett és dögös légterelőkkel ellátott ST-line a sportos vonalat viszi. Később érkezik a három centivel megemelt, off-roados beütésű, de fronthajtású Active változat is, és a többihez hasonlóan ebből is lehet kombit rendelni. Érdekes módon a lépcsőshátú, kínai gyártású változatból már a kelet-európai piacok sem kapnak (a galériában talál fotót róla).

2. Színes kijelzőn vetít a vezető látóterébe

Csalóka a kép, az új Focus digitálisnak látszó műszerfala valójában speciális megvilágítású analóg egység, a közepén nagy kijelzővel. Van igazi újdonság is: a head-up kijelző, igaz, az olcsóbbik, felnyíló plasztiklapos fajtából, de komoly fényerővel. Ilyen még sosem volt Focusban, ráadásul nem csak konfigurálható a vetítő, hanem polarizált szemüvegben is le lehet olvasni – fontos figyelmesség.

3. Nyolcfokozatú váltó egy tömegmodellben?

Eljött az idő, hogy a Ford búcsút mondjon az ellentmondásos megítélésű duplakuplungos váltónak – helyette első fecskeként a Focus új, saját fejlesztésű nyolcfokozatú automatát kap. Ez gyors és észrevétlen kapcsolásokat ígér, alkalmazkodik a vezető stílusához, felismeri az emelkedőt vagy lejtőt. Kézzel is lehet váltogatni a kormány mögötti fülekkel, és karos hely forgótárcsás előválasztót kap.

4. Száguldó hotspot, távdiagnosztikával

Mi sem természetesebb annál, hogy szimbiózisban él okostelefonunkkal az autó: tükrözni tudja a képét (Android Auto, Apple Car Play), vezeték nélkül tölti. Ez az új Focus is tudja, sőt, egy applikáción keresztül telefonról már egy sor adatot le lehet kérni (autó helyzete, hatótáv), vagy akár be is lehet indítani távolból. Emellett első Fordként megjelenik benne a wifi, ezt nálunk várhatóan 2020-ban vezetik be, később talán a SYNC3 hangvezérlés magyar változata is elérhető lesz.

5. Bajban fékez, sőt segít kikerülni

Több országban heti rendszerességgel lehet hallani olyan (gyakran idős) sofőrökről, akik rossz irányba hajtanak fel az autópályákra. Az ilyen vészhelyzeteket segít elkerülni a Focus vadonatúj, kameraalapú rendszere, ami táblák alapján megakadályozza a felhajtást forgalommal szemben. Gondoltak a friss jogsis sofőrökre is, apa programozott kulcsot adhat nekik, például hifi hangerő- és sebességlimittel.

Eleve, mint egy oktató a tanulókocsiban, úgy lesi a Ford környezetét. Van, amikor figyelmeztet, de be is fékez, ha például a keresztirányú forgalomra fütyülve tolatnánk ki az útra, vagy nekikoccannánk az előttünk haladónak. Még kikerülés-asszisztenssel is ellátták: bár a sofőrnek kell először elmozdítania a kormányt (jogi okból), utána a rendszer segít kivitelezni a tökéletes manővert. Félelmetes, ugye?

