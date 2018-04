A Suzuki bemutatta az Ertiga egyterű új generációját, amely hét személy szállítására is alkalmas.

Kevesen tudnak arról, hogy a Suzukinak van egy Ertiga névre keresztelt modellje is, pedig egyes piacokon már hat éve kapható. Az alapjait az általunk is jól ismert Swift adja, de megjelenésében jócskán elüt tőle.

És most is van az egyterű új generációja, amely minden eddiginél nagyobb lett. Az autó hosszúsága 130 milliméterrel nőtt, ezzel már kicsivel hosszabb a Mercedes B osztálynál, illetve a BMW 2 Active Tourernél is.

A nagyobb hosszúság tágasabb belső teret biztosít az utasoknak és csomagjaiknak, három üléssorban akár heten is elférnek. Az Ertiga eddig is hétszemélyes volt, meglehetősen szűkös helykínálattal.

A teljesen új karosszériába teljesen új motort is építettek, de egyelőre csak annyit tudni róla, hogy 1,5 literes.

Miközben Európában meredeken zuhan az egyterűek népszerűsége, Indonéziában még imádják őket a vevők. Az újautó-eladások harminc százalékát ez a szegmens teszi ki, nem csoda, hogy az országban nagy sikert remél az Ertigától a gyártó.

Indonézia mellett Indiában is gyártják majd az autót, amelyből 2012 óta majdnem 700 ezer darabot adtak el 70 országban.