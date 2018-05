Az éjjeli pótsofőr szolgáltatás annyira logikus ötlet, hogy nem is értem, miért nincs mindenhol már évtizedek óta. Egyáltalán nem is drága a taxihoz képest, és nincs másnapi logisztika sem a saját autóval. Néhány hónap erejéig kipróbáltam, milyen éjszakánként mások volánja mögé ülni.

Manapság sok városlakó úgy véli, a gyerekvállalás velejárója kertes házba költözni a külvárosban, vagy az agglomerációban. Csakhogy az élet nem ér véget a baba születésével, maradnak barátok, akikkel néha-néha össze lehet futni. Egy városi mulatóban, vagy ha ott nem, hát egymás házában, de mindenképp messze otthonról.

A városba bebumlizni lassú és fárasztó, éjjel hazataxizni pedig drága, tehát az ember könnyen elcsábul és ül be a saját autóba. Ittasan vezetni azonban nemcsak tilos, de nagyon veszélyes is, és ezt szerencsére egyre többen látják be. Ezt a folyamatot segíti, hogy kifejezetten vadásznak az ittas vezetőkre a budapesti rendőrök, helyesen (itt olvashat bővebben a következményekről).

Bulizós estéken jelentős erőkkel ellenőrzik az autóvezetőket, olyat is látni, hogy egy forgalmas útszakaszt lezárnak ideiglenesen, és a felgyűlő sorban minden sofőrt szondáztatnak – számolatlanul repkednek ilyen estéken a jogsik. Így jönnek képbe a sofőrsegély cégek, és most már akkora választék van szolgáltatókból, hogy a legnagyobb gond az, honnan szerezzenek elegendő jó sofőrt.

Kötelező a B-kategória és a jó modor

Milyen az a bizonyos „jó sofőr"? Bár egyetlen alapvető követelmény az érvényes jogosítvány, a jó munkaerőnek budapesti helyismerete, és autórutinja is van. E kettőt azonban munka közben is fel lehet szedni, hiszen a megbízó általában tudja az utat haza és ismeri a saját autóját. Tud segíteni, hová rejtették az elektromos rögzítőfék kioldó gombját, vagy, hogy melyik utca egyirányú csatornaépítés miatt. Tehát a jó sofőr fő ismérve, mint minden ügyfelekkel közvetlenül érintkező munka esetében, a jó modor és az udvariasság.

Egy sofőrszolgálat működése az utas szempontjából egyszerű. Felhívja a szolgálat telefonszámát, elmondja hol áll a kocsija és hová menne vele, a diszpécsertől pedig kap egy várható érkezési időpontot. Ez szerencsés esetben akár 15-20 perc is lehet, de ha messze jár a legközelebbi sofőr, akkor egy órán túl nyúlhat a várakozás. Ezért, ha ragaszkodunk kedvenc társaságunkhoz, mert megbízunk a minőségében, érdemes időben foglalni.

A másik lehetőség a telefonos applikáció, ahol az adatok megadása után számos ajánlatból választhatunk, például az alapján, melyik cég ígér korábbi indulást. Ha nem mindegy, hogy komoly, biztosított vállalkozás, vagy két főből álló „maszek" csapat visz-e, akkor azonban érdemes az értékelésekre is figyelemmel lenni – ma még óriási minőségi különbségek vannak e kialakulóban lévő piacon.

Számla és biztosítás, sajnos egyik sem alap

Alapesetben elég két ember, egy autó és egy telefon. A beérkező megrendelés nyomán a „gyűjtő" a címre viszi a sofőrt, aki átül az ügyfél volánja mögé, majd a fuvar végén ismét visszaül a gyűjtőkocsiba, és irány a következő cím. Ám az ilyen csapatok gyakran a legalitás alsó határán egyensúlyoznak, tehát nem biztos, hogy adnak nyugtát, és arra sincs garancia, hogy egy esetleges baleset esetén felelősségbiztosítás fedezi a sofőr munkáját.

Komoly cégeknél azonban ezek rendelkezésre állnak, miközben forgalmas estéken egyszerre több gyűjtő és sofőr munkáját vezényli a diszpécser. Ahol én dolgoztam, ott részletes munkalapon, percre pontosan vezettük az indulási és érkezési időket, a címeket, az autó típusát és rendszámát, ezt persze mindkét fél alá is írta.

A helyszíni számlaadás sem istentől elrugaszkodott ötlet (hiszen sok a céges buliról, céges kocsival hazafelé tartó dolgozó), a gépkocsivezetők pedig kivétel nélkül gyakorlott pilóták, vagy olyan újoncok, akikre odafigyel a csapat tapasztaltabb része. Felelősségteljes, bizalmat követelő munka egy autót vezetni, a könyvelésen kár spórolni.

Hűha, elfelejtettem a barátnőmet!

Sofőrként belépni ebbe a világba nem azért érdekes, mert egzotikus kocsik volánja mögé kerülne az ember. A legtöbb fuvarban átlagos autókat vezettem, ráadásul többségükkel már találkoztam újságíróként. Csak egy Audi R8 volt kalandos, melyet a szerencsés kolléga azóta is emleget: a sportkocsival ketten indultak el az estének, tehát hazafelé egyiküknek nem jutott ülés. Végül a gyűjtő sofőrt kellett megkérni, hogy vigye el a hölgyutast is a címre.

Mivel újságíróként R8-at, Porschékat, és olykor ezeknél drágább Rolls-Royce-okat is vezettem már, ilyen irányból nem számítottam meglepetésre, a gyakorlat azonban nem jelenti, hogy ne kellett volna figyelnem. Ugyanis hiába megszokott számomra egyik gépből a másikban ülni, mégis meglepően gyakran indultam el tompított nélkül.

Egyrészt mert sok mai autóban van már automatika, emiatt kicsit megkoptak a reflexeim, nem jön magától a kapcsolóhoz nyúlni. Az igazi gond azonban, melyet a jól felszerelt tesztautókban nem venni észre, hogy számos olyan típus akad, amiben akkor is világít a műszerfal, ha nincs automatika és kikapcsolt állásban van a fényszóró. Rossz esetben még nappali fény sem pislákol elöl.

