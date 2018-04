Nemcsak a legnagyobb a világon, de a kétes minőségű helyi gyártmányok felől egyre inkább a fejlett technika felé mozdul Kína autópiaca. Ebből a buliból az európai gyártók sem akarnak kimaradni, és jó néhány újdonságul premierjét is ott tartják. Más kérdés, mi jut el közülük hozzánk is.

Kétévente váltja az egyik legjelentősebb ázsiai autószalon megrendezését Sanghaj és Peking. Most utóbbi város van soron, és ékes példáját adja annak, hogy hiba lenne lebecsülni a legnépesebb ország autóiparát. Persze jelen vannak még a nyugati típusok gagyi másolatai, de közben rohamléptekben fejődnek a helyi gyártók. Igaz, a korábbi balsikerek után óvatosak az exporttal, Európába legalábbis.

Jól felismerik a trendeket a helyi gyártók (főleg SUV-divat), az elektromos hajtásúak pedig az állami ösztönzésével komoly helyzeti előnyhöz is juthatnak. De Kína piacként is fontos, az Audi, a BMW és a Mercedes lassan minden harmadik autóját ott adja el. A nagy márkák ezért Pekingre is időzítenek modellpremiereket, mi pedig kiválasztottunk öt olyat, ami valamiért európai szemmel is érdekes.

1. Mercedes-Maybach Ultimate Luxury: sokkhatás

Ennél fényűzőbb autót régen mutatott be a Mercedes, igaz, formabontóbbat se nagyon láttunk: az 5,26 méteres (a nyújtott S-osztállyal megegyező hosszúságú) behemót egy SUV és egy luxuslimuzin szerelemgyermeke. Gorden Wagener vezető formatervező a tanulmányt könnyednek, elegánsnak és különlegesnek tartja, utóbbi állításával valóban nehéz is lenne vitába szállni.

Kiálló csillagos óriási hűtőmaszk, 24 colos turbinamintás felni, kiemelkedő külső kilincs és érdekes retróvonásként osztott hátsó szélvédő adja meg a sziluetthez a részletmegoldások exkluzivitását, a belső tér pedig anyaghasználatában és megoldásiban új szintre emeli a luxust. Az elektromos SUV-koncepciót négy villanymotor hajtja 750 lóerős teljesítménnyel, a hatótáv állítólag 500 kilométer.

2. Skoda Kamiq: új SUV diszkontáron

A Skoda új szabadidő-autója formavilágában, de még a K-betűvel kezdődő és q-ra végződő névválasztásában sem újdonság testvéreihez képest. Van azonban egy fontos sajátossága: a kínai piacra fejlesztették, és ott is gyártják. 463 literes csomagtere, egyszerűen kezelhető műszerfala és 1,5 literes szívómotorja ideális autóvá teheti sok családnak, átszámítva 3,5 millió forintos alapáron.

Nem méretei alapján lesz a SUV-trió alapmodellje (a maga 4,39 méterével nagyjából akkora, mint a Karoq), hanem technikája alapján: moduláris helyett még az ősrégi PQ padlómezre épül. Alapból ötsebességes váltó jár hozzá (felárért DSG), egyszerű a berendezése, viszont tágasnak és olcsónak ígérik, modern infotainment rendszerrel. Európába azonban bizosan nem fog eljutni.

3. Ford Focus Sedan: az USA-nak is szeretettel

Ázsia sok más piacához hasonlóan Kínában is nagy nimbusza van a klasszikus, háromdobozos autóknak. Itt mutatták be az A-osztály lépcsőshátú változatát (ami Kecskeméten is készül majd), de szélesebb tömegeket érhet el a Ford Focus. Ez immár háromhengeres, turbós benzinmotorokkal, fejlett vezetéssegítő rendszerekkel, kétféle hátsó futóművel és okos parkolóasszisztenssel készül.

Az innovációknál is fontosabb üzenetet hordoz azonban a modell a világpiaci trendek változásáról. Európában a lépcsőshátú Focust nem forgalmazzák többé, annyira lecsökkent iránta a kereslet, még a volt szocialista országokban is. Amerikában viszont a kínálat része lesz, csak nem Mexikói gyárból (ott lefújták a bővítést), és nem is helyi összeszerelésből – hanem most először kínai importból.

4. Volvo S90 Ambience Concept: anyós nélkül

Kínában az üzletemberek körében hallatlanul népszerűek a sofőrös autók, nem véletlenül mutatkozik be szinte mindenből nyújtott változat (idén még a Mercedes C-osztály és az Audi Q5 is sorra került). Ebben a versenyben a helyi Geely tulajdonában álló Volvo is villantani szeretne, ezért az S90 limuzin háromszemélyes változatával érkezett a Pekingi Autószalonra.

Az anyósülés helyére elektromosan állítható lábtartót építettek be a jobb hátsó (persze elfektethető) masszázsfotelben ücsörgő főnöknek, aki dönthet: vagy a szélvédőn keresztül figyelheti az utat, vagy óriási képernyőt hajthat fel maga elé. A középkonzolból kiemelkedő illatosítópatron mellett Bower & Wilkins high-end hifi gondoskodik a jó közérzetről, ezek applikációról is vezérelhetőek.

5. BMW M2 Competition: driftre született

Bármilyen nyomasztóak is a pekingi gigantikus dugók, sok tehetős tulaj indul éjjel vagy hétvégén kocsikázni valami ütős, lehetőleg európai géppel. Logikus magyarázata van tehát annak, miért a kínai szalonon mutatkozik be a kompakt, hátsókerekes és botrányosan izmos (410 lóerős) Competition, ami nagyobb testvéreivel ellentétben nem különszéria lesz, hanem felváltja az eddigi széria M2-t.

Matt fekete vesék, új légbeömlők és 19-es kerekek jelzik kívülről a frissítést, odabent pedig új kagylóülés, sok alcantara borítás és a többi M-modellből ismerős menetdinamikai programgomb hozza hangulatba a sofőrt. Az immár részecskeszűrős, hathengeres turbómotorhoz hála az égnek kézi váltó is kapcsolódhat, bár az igazán durva, 4,2 másodperces százas sprintet duplakuplungossal éri el.