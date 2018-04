A Wartburg általában szélsőséges érzelmeket váltott ki az emberekből: vagy szerették, vagy nem. Egy kései 353-ast próbáltunk ki abból az évből, amikor négyütemű motorokra váltott a gyár, és mindenki az új 1.3-ast várta a Merkúrnál.

Aki kedvelte az 1966-ban bemutatott, alvázát és technikáját a gömbölyű 312-estől megöröklő autót, szinte biztosan a praktikuma miatt szimpatizált vele. Nem volt még egy ilyen óriási csomagterű népautó a keleti blokkban, ráadásul az utastérben is elfért négy felnőtt. Valószínűleg az is jót tett a 353-as imázsának, hogy a német iparért mindig rajongtak a magyarok, és ezt a pozitív hozzáállást és bizalmat meghálálta a Wartburg is.

Akik nem kedvelték a márkát és a típust, szinte biztosan a karosszéria méretéhez képest és abszolút értelemben is gyenge, sokat fogyasztó kétütemű motorra fújtak, s persze faék egyszerűségű formatervével elbújhatott a Skodák, Ladák vagy éppen a Pininfarina tervezte Moszkvics 408/412-es mögött. Alvázas építésével is igazi őskövület volt, igen puritán berendezéssel.

Korszellem: megfosztották krómdíszeitől

Ha lehet ilyet mondani, a hatvanas évek végétől a nyolcvanas évek elejéig tartott a 353-as legszebb korszaka, amikor nemcsak a minőség volt jobb a későbbi évekből származó sorozatokéval összevetve, de a krómozott hűtőmaszkkal és lökhárítókkal (illetve a De Luxe esetében krómozott díszléceivel) mutatósabb is volt, mint később.

Először 1984-ben nyúltak hozzá érdemben a látványvilághoz, amikor is az összes említett krómos kiegészítő, azaz a lökhárító és a díszrács feketévé változott, de ez az összeállítás nem tetszhetett a gyáriaknak (hogy a vevők mit szóltak, arra valószínűleg nem sokat adtak Eisenachban), így másfél évvel később, 1985 nyarán a fényszórókkal együtt kicserélték a maszkot arra, ami az itt bemutatott autót is díszíti. Ekkor a DKW-hőskor óta először a hűtő a motor elé költözött.

Az abban az évben kiadott magyar nyelvű prospektus a következő szavakkal méltatta a típust: A Limousine alapmodellként képviseli az eisenachi autógyár már több mint három évtizede alkalmazott elképzelését: fejlesztésben és választékban a mellsőkerék-hajtású Wartburg kiegyensúlyozott, modern, és csoportjában az átlagot meghaladó használati értéket nagyfokú gazdaságossággal ötvözi. Ezeket a jellemzőket a tervszerű műszaki fejlesztéssel állandóan tökéletesítik."

Standard-modell, úgyhogy kormányváltós

Tulajdonképpen ma is hasonló marketingszövegekkel igyekeznek eladni az autókat a gyártók, de az akkor 19 esztendeje gyártott modell esetében az ilyen mondatok azért megmosolyogtatók. Fontos technikai változás volt még, hogy a ráncfelvarrással új (32 SEDR 2936 jelű) karburátort is bevetettek. Sok helyen leírták azt is, hogy az 1984-es fekete maszk bevezetésével jött a padlóváltó, de ez nem igaz.

Már 1966-tól kínálták ezt a lehetőséget, a belga piacon például a kezdetektől így árulták az autókat, nálunk azonban valóban csak a nyolcvanas évek közepétől jelent meg a kínálatban a hamar elkopó, elég pontatlanul kapcsolható, de elvileg modernebb szerkezet. Ám a Standard alapváltozatoknál továbbra is megmaradt a precízebb és könnyebben javítható kormányváltó, ahogy az itt kipróbált autóban is.

Gazdája, Balázs világosszürke limuzinja több szempontból is érdekes. Papírjai szerint 1988 szeptemberében gyártották, azaz az utolsók közül való: maga a kétütemű sorozat ennek az évnek a végén köszönt le, és október 12-től már négyüteműt is készítettek a Wartburgnál. Másik érdekessége, hogy mindössze 17 ezer kilométert futott, vagyis tökéletesen megmutatja, hogy milyen is volt egy gyári állapotú példány, amely egykor a Merkúr átadótelepén várta tulajdonosát.

Veteránként pont a kétütemű érdekes

Persze azért néhány kozmetikai beavatkozásra szükség volt ahhoz, hogy így nézzen ki: az előző tulajdonos parkoláskor szerzett sérüléseit a két oldalfal átfújásával tüntették el, újjávarázsolták a felniket, és az alvázvédő réteg is friss. Lakatosmunkára egyáltalán nem kellett költeni, és az utastér is szalonállapotú. Érdemes megnézni a rücskös felületű kormányt, az ülés- és tetőkárpitot, a padlóburkolatokat: mind hibátlan.

Balázs természetesen beindítja nekünk az autót, és megyünk is egy kört vele. Nos, a kétütemű szerelmeseinek bizonyosan felállna a szőr a hátán, ha meghallanák, milyen gyönyörű hanggal szólal meg az 50 lovas háromhengeres (amelynél a csöpögő vízpumpa javítása volt az egyetlen beavatkozás), de a kormányváltó kapcsolási érzete is parádés.

Az elöl tárcsa, hátul dob alapú fékrendszer tisztítás után tudta a gyári paramétereket, de mai autóból átülve nem árt arra felkészülni, hogy nincs szervórásegítés. Ugyanolyan lelkesen billeg, ahogy tette azt új korában, 30 évvel ezelőtt, de a modern (természetesen a benzinbe utólag bekeverendő) 2T olajjal már nincs zavaró füstölés. Egyedül az egykor oly népszerű tolótetőt hiányoltuk kicsit, de megállapítottuk: a wartburgozás ma már igazán hangulatos hobbi.