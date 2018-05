Van azonban egy apró szépséghibája: csak az embléma európai, a technika Kínából érkezik.

Tavaly sokak pulzusa megemelkedett, amikor meglátták a feltámasztott Jawa 350 képeit: bár semmi köze sincs a régihez, klasszikus vonalvezetésével, sok csillogó krómjával, na meg legendás emblémájával szépen felidézte a szocializmus csúcsgépeit.

Most pedig szem nem maradhat szárazon: elkészült ugyanennek a gépnek a felöltöztetett változata, csodás lámpaidommal, burkolt motorral (izgalmas lesz ám ez léghűtéssel!), csinos farral. Van, akinek a kékes füstbe burkolózó versenyek jutnak eszébe róla, másoknak a café racerek, de ütős, az biztos.

Akad azonban egy szépséghibája, a motor műszaki alapjait egy kínai csoda, a Nagy-Britanniában is forgalmazott Mash TT40 (leánykori nevén Shineray 400) adja. Sőt, a váz és az idomozás is távol-keleti, csak ráragasztják az emblémát, hiszen az önálló cseh gyár már évek óta bezárt – de a márkanév él.

Műszakilag nem nagy eresztés a Special: egyhengeres, léghűtéses, 400-as motorja állítólag nagyon régi Honda alapokra épül, és mindössze 28 lóerőt ad le. Cserébe viszont nyomatékos, és a kevesebb, mint 170 kilós gépet egész takarékosan mozgatja. Ráadásul A2-es jogsival vezethető.

Az injektoros egyhengeres teljesíti az Euro-4-normát, és ABS-t is kap a Jawa, úgyhogy aligha lesz gond az európai típusbiztonyítvánnyal. Csehországban várhatóan 1,5 millió forint alatt maradhat az ára, de nagy kérdés, sikerrel járna-e az esetleges magyarországi forgalmazás. Bár persze ugyanennyi erővel Pannónia matricát is ragaszhatnának rá, ha már annak a valódi feltámadása is elmaradt.