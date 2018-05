Hosszas várakozás után a Rolls-Royce végre bemutatta története első szabadidő-autóját, a Cullinant. Az extrák nélkül 90 millió forintba kerülő SUV újraértelmezi a luxusterepjáró kifejezést, mellesleg ez a márka első autója, ami négykerék-meghajtású.

Emlékszem, gyerekkoromban erősen megrökönyödtem, amikor egy terepen száguldó Rolls-Royce Silver Shadow raliautó rajzát találtam az egyik autós kártyámon, nem gondoltam, hogy a patinás márka egyszer tényleg fog terepre való autót gyártani. Aztán 2015-ben a The Financial Times hasábjain jelentette be a BMW-konszernhez tartozó brit luxusgyártó, hogy egy „magas karosszériájú", vadonatúj modellen dolgozik, amely „újradefiniálja az utazás fogalmát", mivel bárhova a legnagyobb kényelemben juttatja el utasait.

Még véletlenül sem írták le a SUV kifejezést, pedig már akkor lehetett tudni, hogy mire utalnak: egy magas építésű, az átlagnál nagyobb hasmagasságú, kényelmes, családi autóra, ami bizony terepjárásra is alkalmas, még ha nem is fogják arra használni.

Amúgy a Rolls-Royce magától nem akart szabadidő-autót építeni, azok a vásárlók követelték ki maguknak a Cullinant, akiknek egy Bentley Bentayga vagy egy Range Rover sem elég különleges vagy drága.

A terepjárók koronaékszere

Csütörtökön végre lehullt a lepel a Cullinanről, ami a nevét a világ legnagyobb nyers gyémántjáról, a brit koronaékszerek egyik darabjáról kapta. Ez a második modell a márka kínálatában, ami az új Phantom könnyű és merev alumíniumarchitektúrára épül, amit egyébként München mellett gyártanak, és onnan szállítanak Goodwoodba, Dél-Angliába. A 6,75 literes, dupla turbós BMW-eredetű benzinmotor is a Phantomból származik, dízelt nem terveznek.

Rég elmúltak azok az idők, amikor a Rolls-Royce titkolta autói erejét, és csak annyit közöltek, hogy „elegendő". Most elárulták, hogy a V12-es teljesítménye 571 lóerő, legnagyobb nyomatéka 850 Nm 1600-as fordulatszám mellett. Mivel nyomatékból és sebességfokozatból (8) is van elég, nem kellett felezőt beépíteni.

Csak a gyorsulási adatokkal maradt adós a Rolls-Royce (becslések szerint 5 másodperc kellhet a 100 km/órához), a végsebességről pedig annyit árultak el, hogy elektronika korlátozza 250 km/órára. Nem fogja érdekelni a vevőket, hogy a gyár által megadott, valószínűleg csak laborban elérhető átlagfogyasztás is több mint 15 liter.

Úgy rugózik, mint egy varázsszőnyeg

A cég természetesen a Cullinan hangolásánál is a Phantom kényelmi szintjét célozta meg, a légrugós futóművet ezért átalakították (nagyobb légkamrákat kapott), hogy még rossz úton se löttyenjen ki a pezsgő a hátul ülők poharából. Új, megerősített kettős keresztlengőkaros futóművet építettek be előre, és a féltengelyeket, kardánt is masszívabb darabra cserélték a Phantomhoz képest.

Az is bizonyítja, hogy a fejlesztésnél nem vették félvállról a terepjáró-képességeket, hogy a Cullinan rendelkezik a legnagyobb gázlómélységgel a hasonló luxusterepjárók között: állítólag egy 54 centiméter mély vízen is képes átkelni. Egyedi megoldás, hogyha terepjárás közben az egyik kerék elemelkedik a talajtól, akkor a légrugóval visszanyomják oda, amitől javul a mászóképesség és a stabilitás.

Nem szűk parkolóházakba való

Gigantikus lett a 2,66 tonnát nyomó terep-Rolls, a karosszéria 5,34 méter hosszú, 2,16 méter széles, a legmagasabb pontja 1,835 méterre van a talajtól, így síbox felszerelése rá létra nélkül lehetetlen lesz. A 3,3 méteres tengelytáv sem csekély, és már arról is pletykálnak, hogy hamarosan jöhet a nyújtott kivitel is.

A Cullinanhez képes a legfontosabb vetélytárs, a Bentayga szinte kompakt SUV-nak tekinthető, ugyanis 20 centivel rövidebb, 17 centivel keskenyebb és 9-cel alacsonyabb, a tengelytávja 30 centivel rövidebb. Emellett a csomagtere 130 literrel, a tömege 10 százalékkal kisebb.

Ez a valaha készített legpraktikusabb Rolls

Természetesen a Cullinannak is le lehet hajtani a hátsó üléseit, amivel az 560 literes 1930 literre bővíthető. Nem egyszerű a motoros mozgatású csomagtérfedél sem, mivel két részből áll, az alsóra székeket is lehet rendelni, ami egy piknikezésnél vagy horgászatnál jól jöhet.

Az igazi különlegesség azonban nem ez, hanem a csomagtér és az utastér közé felhúzható üvegfal, ami nemcsak csendesebbé teszi az utazást, hanem a belső hőmérséklet tartásában is segít a négyzónás klímaberendezésnek, amikor nyitva van a csomagtartó.

Az extrák nélkül 250 ezer angol fontba, azaz 90 millió forintba kerülő Cullinan első példányai év végén érkeznek meg a vevőkhöz.