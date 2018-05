Ma már szinte minden autóban van légkondicionáló, más kérdés, hogy használatra alkalmas állapotban van-e. A karbantartásnak, tisztításnak és a feltöltésnek is rendszeresen ismétlődnie kell.

Egy mai modern autó légkondicionálója összetett munkát végez: fenntartja a kívánt hőmérsékletet, tisztán tartja az utastér levegőjét a portól és a pollentől, elzárja a kinti, szennyezett és büdös levegő útját, alacsonyabb páratartalmat biztosít, hogy zárt utastér mellett is elkerülhető legyen a páraképződés az ablakokon, sőt, egyes típusok még ionizálásra is képesek, vagyis negatív részecskékkel megtisztítják a levegőt a nemkívánatos részecskéktől, mikroorganizmusoktól.

Van, amit évente el kell végezni a klímán

Sokan a kétévente kötelező karbantartást sem végeztetik el az autójuk légkondicionálóján, pedig a pollenszűrő cseréjére és a fertőtlenítésre ennél is sűrűbben, nagyjából évente lenne szükség. A magára hagyott klíma veszít a teljesítményéből, növelheti a fogyasztást, és allergiás reakciókat okozhat a benne elszaporodott gombák és baktériumok miatt. Pedig ha az utazás vége előtt pár perccel kikapcsolnánk a klímát, vagy megérkezéskor még egy kicsit járatnánk a szellőzést, (hogy a még áramló levegő megszárítsa a hőcserélőt), el lehetne kerülni a gombák kialakulását.

Azonban azt sem árt tudni, hogy ha bekapcsolt klímánál posványszag terjed az autóban, az jó eséllyel nemcsak a baktériumok és a gombák miatt van, hanem azért, mert nem tud elfolyni a hűtőrendszerből kicsapódó pangó víz. Ezt általában vagy kisebb konstrukciós hiba, vagy az ürítő eldugulása okozza.

Irtsuk a kórokozókat!

Időszakos klímafertőtlenítésre több módszer is létezik, az egyszerűbbeket otthon is elvégezheti bárki, mert szerelni sem kell tudni hozzá. A habos megoldásnál ki kell szedni a régi, koszos pollenszűrőt, és utána az utastér légbeömlőibe kell fújni vékony csövön keresztül a fertőtlenítő habot, ami kicsit rizikós, mert a hab akár a hifit vagy egyéb elektronikát is elérhet.

A spray-hez mellékelt hosszú, vékony csővel a hőcserélőt kell eltalálni, ami nem könnyű feladat. Még az új pollenszűrő behelyezése előtt fűtésre és belső keringetésre kapcsolva a szellőzést ki kell szárítani a légcsatornákat. A fehér hab pár perc alatt folyékony löttyé alakul és a kondenzvíz kivezetőn távozik.

A klímabomba nem veszélyes

Ezután jöhet a klímabomba, vagy más néven klímagránát, ami nem más, mint egy fertőtlenítő hatású, ózontartalmú spray. Járó motorral és bekapcsolt klímaberendezéssel, belső keringetésre kapcsolt, maximális ventilátorfokozattal, lábtérre irányított szellőzés mellett kell az általában illatos spray-t kibiztosított szórófejjel, fújó állapotban az utastérben hagyni. Miután negyed órán belül kifogyott, még egy kicsit járatni kell a szellőzőrendszert, hogy az ózonos levegő kellően átjárja.

Sokkal hatékonyabb és biztosabb megoldás, ha szakműhelybe megyünk, mert a legtöbb kórokozónak életteret adó hőcserélőhöz általában csak a szakember fér hozzá. Természetesen a hőcserélő mellett a szellőzőjáratok, ventillátorok teljes tisztítását, fertőtlenítését is elvégezi, ami nagyságrendileg 10 ezer forintos tétel és időigényesebb, többórás munka. Előny, hogy a munka után a felvitt felületvédelem miatt nehezebben telepednek meg újra a kórokozók a hőcserélőn.

Kell neki a kenés

Mivel az autó légkondicionálója a háztartási hűtőkkel ellentétben nyitott rendszerű, ezért hetente egyszer – még télen is – mindenképpen be kell kapcsolni, hogy a hűtő közegében lévő olaj gondoskodhasson a tömítések kenéséről. Persze télen sem kell ilyenkor fagyoskodni a kocsiban, a klíma használható melegre állítva is, ekkor a párátlanítás lesz különösen hatásos.

Ha sosem használják a légkondicionálót, akkor a kenőolajat tartalmazó hűtőközeg nem áramlik a rendszerben, amitől a különböző tömítések kiszáradnak, repedeznek. Ennek következményeként a nagynyomású gáz fokozatosan elszivárog, ami csökkenti a légkondicionáló hatékonyságát, mígnem eljuthatunk oda, hogy világító hópihés gombnál sem lesz már hűvös az autóban. Amúgy a szivárgás helyét színezőanyaggal szokták lokalizálni.

Fontos a karbantartás

A kötelező kétéves karbantartáskor kellene a hűtőközeget ellenőrizni, utántölteni és a szárítószűrőt cserélni. Mivel egy autó légkondicionálója nagy igénybevételnek van kitéve az állandó rázkódások, vibrációk, a nagy hőmérséklet-ingadozások miatt, gyakori a meghibásodás, szivárgás. Évente 20 százalék közegvesztés még nem számít rendellenesnek, viszont a nyári kánikulában a hiányt biztosan megérezzük, mert nem fog rendesen hűteni a klíma.

Poros, városi környezetben a mindössze pár ezer forintba kerülő pollenszűrő cseréje akár 5-7 ezer kilométerenként is javasolható, bár a gyártók inkább 8-10 ezres periódust ajánlanak. Ha a pollenszűrő eltömődik, akkor már nem képes átereszteni a kívánt levegőmennyiséget, ami csökkenti a szellőzés hatékonyságát, és párásodáshoz vezet.

Tavasszal a klímahűtők lemosása is nagyon fontos, de nem csak azért, hogy lekerüljön róluk a teljesítményüket esetlegesen csökkentő kosz. Az autók klímahűtői viszonylag sérülékenyek, és nemcsak azért, mert legelőre vannak beépítve, hanem a téli só felhordása rozsdásodást okozhat rajtuk, amitől kilyukadhatnak, ezért minél hamarabb meg kell tisztítani őket. Ha kilyukad a hűtő, a környezetre káros, gyúlékony gáz elillan a környezetbe, és nem fog működni a légkondicionáló.

Általában az autóklímás cégek 8000-10000 forint között végeznek egy teljes átvizsgálást, amelyben benne van a rendszer nyomástesztje, az új hűtőközeggel való feltöltés és a pollenszűrő cseréjének a munkadíja is. Aki most vesz használt autót, és nem működik benne a klíma, ne dőljön be a "csak fel kell tölteni" kifogásnak, sokszor drágább javítanivaló áll a háttérben, ezért nem költött rá a volt tulaj.

Klíma nélkül is van élet

Persze azokban az autókban is lehet védekezni a hőség ellen, amikben nincs légkondicionálás. Bár a lehúzott ablakok huzatosak, hangosak, ráadásul csökkentik a légellenállást, és emiatt a fogyasztást is növelik, a típushoz gyártott oldalablak-légterelő felszerelésével enyhíthetjük a negatív hatásokat. Családosoknak érdemes a hátsó ablakokra napvédő rolót vagy tapadókorongos szűrőt erősíteni, ami hatékonyan véd a tűző nap ellen.

Hatásosabb, de drágább megoldás az ablakok lefóliázása. A hővédő fóliák hatékonyan szűrik a napsugarakat, és a bent ülőkön kívül az utasteret is megvédik az ultraibolya sugárzástól, ráadásul baleset esetén a szétszóródó szilánkokat is egyben tartják, így a pár tízezres kiadás előnyeit sokáig élvezhetjük.