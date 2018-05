Nagypapa Trabant kombija KE-64-39 táblával, fekete alapon fehér betűs Lada taxi, hátul kockatáblás Ikarus autóbusz, FU-kezdetű azonosítóval füstöt okádva vánszorgó IFA teherautó. Több generációt megannyi emlék köt a két betű, négy számos régi rendszámhoz, amely idén jubilál. Ahhoz, hogy megértsük létrejöttének körülményeit, vissza kell nyúlni a kezdetekhez, annak pedig, hogy kivezették a rendszerváltáskor, a politikai szándéknál banálisabb okai voltak.

Látszott, pesti vagy fiumei az autó

Míg a millenium idején világraszóló szenzáció volt egy-egy autómobil, hamar világossá volt, hogy az akkoriban egyeduralkodó lovas kocsikkal ellentétben valahogyan nyilván kell tartani a zajos, veszélyesen gyors szerkezeteket. 1901-ben tehát Magyarországon is bevezették a rendszámot és a műszaki vizsgát, kilenc évvel később pedig – még mindig a Monarchia keretein belül – járműkerületekre osztották az országot.

Ezzel megszületett a területi alapú rendszám (ilyet használnak manapság is Európa legtöbb országában), vagyis mindenki láthatta, honnan érkezett vendég, bár a zömében makadámutakon nagy kihívás volt egy-egy hosszú túra. Összesen 15 országos kerületet különböztettek meg, és már ekkor is az autók orrára és farára került egy-egy tábla. Ezek ma komoly gyűjtői kincsek.

A trianoni béke után részben értelmét vesztette az addigi területi felosztás, de csak 1933-ban vezettek be új rendszert. Ekkor vége szakadt a regionális jelülésnek, bejött a két betű, három szám jelölés, elöl téglalap, hátul nagy, négyzet alakú rendszámmal, a korábbinál kevésé míves karakterekkel. Sok autó még jobbkormányos, sok motor pedig bal oldalkocsis volt e jelzésekkel, Magyarország kontinentális mintára csak 1941-ben tért át a „jobbra hajts” közlekedésre.

Legális házilag rendszámot festeni

Drámaian megtizedelődött a második világháborúban a járműállomány, utána pedig kaotikus állapotok köszöntöttek be, az önkényesen kisajátított gazdátlan autókkal, roncsokból épített lélekvesztőkkel – hiszen valamivel járni kellett, és főleg romokat eltakarítani, építkezni. 1946-ban aztán a rendteremtéshez bevezették az egy betű, négy számos rendszert. Állami autóknál kevesebb karakter is lehetett, baljós jelként Gerő Ernőnek jutott az A-01 tábla.

Jellemzi az akkori állapotokat, hogy acéllemez vagy festék híján a tulajdonosok saját kezűleg is legálisan fabrikálhattak rendszámot, de a totális kommunista hatalomátvétel előestéjén már a napnál is világosabb volt, hogy az élelmes tulajok így is százával játszották ki a rendszert. Ezért újabb váltásra volt szükség, kötelező szemle után a járművek más rendszerű, de ismét két betű, négy számos azonosítót kaptak.

Hamar kiderült azonban, hogy a '48-as rendszámrendelet szigoránál is keményebb korlátozás sújtja a közlekedőket: benzint csak jegyre lehetett kapni, a kivételezettek szűk körének. Annak, aki úgysem tudta használni kocsiját, fel kellett ajánlania megvételre az államnak. A Rákosi-korszakban szinte csak állami (AA és BB), válallati (CC és DD), illetve vármegyei (MM) autók járták az országot, magántulajdonban alig maradt.

Gulyáskommunista recept: autót a népnek

Egy évtizeddel később jött csak el az újabb fordulat: 1958 májusától bárki vehetett használt autót – előtte csak engedéllyel lehetett ilyet tenni, és akkor sem ám bárkitől, hanem az államtól. Addig érdemeik alapján döntöttek a vevőjelöltek igényléseiről, főleg a szocializmus ügyét előrelendítő művészek, sportolók, köztisztviselők voltak esélyesek, illetve munkájukhoz olykor a körzeti orvosok is. Mindenki más gyalog, biciklin vagy tömegközlekedéssel járt.

Kádárék felismerték, hogy az autóínség felszámolása fontos közhangulat-javító intézkedés, ezért a gyűlölt benzinjegyet is eltörölték. Megnyílt a szocialista éra első autószalonja a Népköztársaság útján, a nagy nehezen elérhető családi autót a Moszkvics, a Skoda és a Wartburg jelentette 40-50 ezer forintos áron. Még szűk réteg autózott ugyan, de felkészültek a tömeges motorizációra: '57 tavaszán elkészültek az új, két betű, négy számos rendszám tervei.

„1958. szeptember elsején megkezdődött a rendszámok és a forgalmi engedélyek cseréje. Az új táblákat műszaki felülvizsgálattal egybekötve adták ki, és 1959 július 1-ig teljesen átrendszámozták a gépkocsiállományt...” – írja az ügymenetről Ocskay Zoltán az Autózás az ötvenes években című könyvében. Az első kombináció a CA-00-01 volt magánautóra, ami ugye évtizedekig csak személygépkocsit jelenthetett, mert a haszonjárművek, buszok mind államiak voltak.

