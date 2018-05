Nagy változás az autózásban, új papír kell a kocsiba a forgalmi mellé

Május 20-án új szabályok lépnek hatályba az autók műszaki vizsgáztatásával kapcsolatban, ennek pedig lesz egy fontos következménye a közlekedők számára is. Lesznek olyan autósok, akiknek a forgalmi mellett egy másik papírt is a kocsiban kell tartaniuk.

A május 20-tól hatályos jogszabály rangsorolja a műszaki vizsga során észlelt hibákat, amelyek súlyosságuktól függően különböző következményekkel járnak.

Kisebb hiba: a jármű biztonságát vagy a környezetterhelést jelentősen nem befolyásoló kisebb hiányosságok, valamint az előírásoktól való egyéb kisebb eltérések.

Komoly hiba: a jármű biztonságát vagy a környezetterhelést befolyásoló, illetve a közúti forgalom többi résztvevőjét veszélyeztető jelentős hiányosságok vagy az előírásoktól való egyéb jelentősebb eltérések.

Veszélyes hiba: a közúti biztonságra közvetlen és azonnali veszélyt jelentő vagy a környezetterhelést befolyásoló veszélyes hiányosságok, amelyek indokolttá teszik, hogy a tagállam vagy annak illetékes hatóságai megtilthassák a jármű közúti forgalomban való használatát.

Kisebb hiba esetén meg kell adni a műszaki engedélyt, míg veszélyes hiba esetén nem használható tovább a jármű. Ha a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek komoly hiba miatt nem felel meg, a közlekedési hatóság a forgalmi engedély érvényességét legfeljebb két hónappal hosszabbítja meg.

A rendelet kitér arra is, hogy aki használt autót hoz be külföldről, annak május 20-tól az eladó országában, a műszaki vizsgálatok igazolásáról kiállított "Műszaki vizsgálati bizonyítványt" is be kell mutatnia.

Ezzel kapcsolatban terjedt el egy félreértés, miszerint a "Műszaki vizsgálati bizonyítványt" a május 20-tól vizsgáztatott autók tulajdonosainak maguknál kell tartaniuk, és a forgalmi mellett igazoltatásnál át kell adni a rendőrnek.

A Totalcar eredeti cikke szerint az uniós irányelv célja, hogy az Európai Gazdasági Térség (EGT) bármely országában könnyebben meg lehessen állapítani egy autóról, hogy érvényes-e a műszakija vagy sem. A forgalmi engedélyek országonként mások, a műszaki vizsgabizonyítvány rovatai viszont hasonlóak, bár minden ország a saját nyelvén állítja ki őket.

Az intézkedés nem tűnne logikusnak, hiszen a műszaki érvényességéről rendszám alapján eddig is azonnal információt kaptak a rendőrök a számítógépes nyilvántartáson keresztül, ehhez nem kellene újabb papír az autósok részéről.

Szigorítás azonban ezzel együtt lesz, ez pedig összefügg a külföldi autók behozatalára vonatkozó nehezítéssel. Dr. Keserű Imre a Jogzóna blogon közzétett állásfoglalásában azt írta, hogy az 5/1990-es KöHéM rendeletet módosító jogszabály azt határozza meg, hogy kizárólag azoknál a gépkocsiknál kell az úgynevezett műszaki vizsgálati bizonyítványt is bemutatni, amelyek honosítva lettek.

Vagyis azoknál a járműveknél, amelyet külföldről hoztak be Magyarországra. A műszaki vizsgálati bizonyítvány bemutatása azért szükséges a helyszíni ellenőrzéskor a honosított járműveknél, mert rengeteg esetben történt csalás.

Tehát: azoknál a gépkocsiknál, amelyeket Magyarországon helyeztek forgalomba, vagyis nem külföldről hoztak be, azoknál a helyszíni ellenőrzéskor nem kell bemutatni. Azoknál a járműveknél, amelyeket honosítottak, vagyis külföldről hoztak be Magyarországra, azoknál szükséges a műszaki vizsgálati bizonyítvány bemutatása a helyszínen május 20. után.