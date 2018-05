A Consumer Reports című amerikai magazin komoly hiányosságokat fedezett fel a Tesla Model 3-ban. A lap nem ajánlja az autót megvételre.

A Consumer Reports Amerika-szerte a legelismertebb fogyasztóvédelmi magazin, a hitelessége is kikezdhetetlen. Nagy presztízsveszteség, ha egy új autó a "nem ajánlott" minősítést érdemli ki a laptól, márpedig a Tesla Model 3-mal most pontosan ez történt.

A Consumer Reports nem kér tesztautókat az autógyártóktól, a tesztelt példányokat a hitelesség érdekében megvásárolja. Na, nem mintha a Tesla egyébként biztosítana tesztautókat a sajtó részére, a szerényebb költségvetéssel gazdálkodó portálok legfeljebb kerülőutakon, tulajdonosoktól elkunyerálva juthatnak autókhoz.

A Consumer Reports legsúlyosabb kifogása az új Teslával kapcsolatban a pocsék fékút volt: 96 km/h-s tempóról vészfékezve - átlagosan - 46,3 méter alatt állt meg a Model 3. Ez a Consumer Reports szerint magasan a legrosszabb eredmény a hasonló méretű autók között, még a behemót Ford F-150 fékútja is mindössze 2,1 méterrel hosszabb.

A Tesla vitatta a lap eredményét, a gyártó saját mérései szerint a Model 3-nak 40,5 méteres fékútra van szüksége, de ez a körülményektől függően változhat. A Consumer Reports köszönte a kioktatást, és válaszul közölte, hogy hitelesített körülmények között, a próbálkozások között a fékek visszahűlésére is időt hagyva végezte a teszteket, az eredmény pedig ennyi.

Tény egyébként, hogy egy próbálkozás során 39,6 méteres fékutat produkált az autó, de ezt egyetlen egyszer sem sikerült megismételni, sőt a közelébe sem került az autó. A lap a békesség kedvéért szerzett egy másik Model 3-at is, amely az első példánnyal gyakorlatilag "teljesen azonos" eredményeket produkált.

A Model 3-at kritizálták amiatt is, hogy szinte minden funkciót az érintőképernyőbe zsúfoltak a mérnökök, ez menet közben nagyon elvonhatja a sofőr figyelmét. Lepontozták az autót a túl feszes futómű és a kényelmetlen hátsó ülések miatt is, de még a szélzaj is túl nagynak bizonyult.

Tetszett viszont az újságíróknak az autó teljesítménye és vezethetősége, valamint a hatótávolság is kimagasló volt: egy feltöltéssel 563 kilométert tett meg a Tesla, amivel lepipált minden tesztelt villanyautót.

Egy másik amerikai lapnál, az Edmundsnál 16 hete van tartós teszten egy Model 3, ez idő alatt számtalan hibát produkált az autó, külön online dokumentumot vezetnek ezekről. Számtalanszor kellett rendszer-újraindítást végezni a hibaüzenetek miatt, többször meghibásodott az audiorendszer, az újságírók ráadásul az Autopilot használata során is belefutottak egy olyan potenciálisan veszélyes hibába, amire azonnal szoftverfrissítéssel reagált a Tesla.