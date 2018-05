Tudja, milyen kedvezményeket hozott 2018, és mit tehet, ha matrica nélkül hajt fel a pályára véletlenül, akár hetente többször is? Amennyiben nem, akkor se csüggedjen, a többi autós is ugyanígy van ezzel, miként azt sem szokták tudni, mi a teendő akkor, amikor véletlenül több matricát vesz valaki ugyanarra az autóra. Kellemetlen meglepetések helyett most itt vannak a válaszok, egyenesen Bartal Tamástól, a Miniszterelnökség helyettes államtitkárától, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgálató Zrt. igazgatóságának elnökétől.