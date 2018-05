Megszólalt a rendőrség, ilyen civil autókból vadásznak a gyorshajtókra

Igaz, hogy a rendőrség civil autókból is próbálja becserkészni a gyorshajtókat, de légből kapottak azok a feltételezések, amelyek szerint a rendőrök hajszolják szabálytalanságba az autósokat.

A Facebookon terjednek olyan bejegyzések, amelyek szerint a civil audis rendőrök "letolják" az előttük haladókat, akik emiatt gyorsítanak, és így már lehet is büntetni őket.

A rendőrség nem "tol agresszívan" senkit, nem hajszolja jogsértés elkövetésébe és veszélyes szituációkba a járművezetőket" - áll az ORFK állásfoglalásában. "A rendőrség közúti ellenőrzéseinek célja a többi közlekedőre veszélyt jelentő jogsértések elkövetőinek kiszűrése, ezáltal a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek megelőzése. Ennek egyik eszköze a menet közben elkövetett jogsértések dokumentálása, akár rendőri jelleget nélkülöző gépjárművekből is."

Szerda reggel a Rádió 1 reggeli műsorában Óberling József főosztályvezető rendőrezredes, rendőrségi főtanácsos nyilatkozott. "Csináljuk, de nem úgy" - erősítette meg Óberling, hogy tényleg mérnek civil autókból, de ő is tagadta a szabálysértések kiprovokálását.

A Hvg beszélgetést idéző cikke szerint civil elfogó autókat korábban is használtak, most pedig néhány év szünet után újra szolgálatba helyezték őket. Erre azért került sor, mert az egyértelműen beazonosítható rendőrök a tapasztalatok szerint nem szorították vissza a balesetek számát.

Az ezredes megerősítette, hogy van olyan műszerük, amely haladó civil autóból képes mérni a forgalomban közlekedő többi jármű sebességét. És ennek használatához, a sebességtúllépés megállapításához és rögzítéséhez nem kell olyan gyorsan menni, mint a gyorshajtónak.

Óberling szerint a rendőrök nem is érdekeltek a bírságolásban, sőt egyszerűbb a dolguk, ha nem kell senkit megbüntetniük, mert akkor nincs annyi teendőjük.

A3-as és A4-es Audik, Opel Astrák, Skodák, Mercedesek – az ezredes szerint többek közt ilyen típusú civil elfogó autókat alkalmaznak jelenleg, ráadásul többféle színben. És ha nagyon megszokottá, ismertté válnak az autók, akkor lecserélik őket.

Végül az is elhangzott, hogy az elfogott autósok akár bankkártyával is kifizethetik a bírságot, ugyanis a civil rendőrautókban az ehhez szükséges terminál is megtalálható.