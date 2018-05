Országszerte húsz olyan kocsival dolgoznak a rendőrök, amelyekről senki nem mondaná meg, hogy valójában mozgó traffipaxként működnek.

A rendőrség sem tagadja, hogy újabban civil autókból is méri a közlekedők sebességét. Az ATV híradójából most kiderült az is: országszerte húsz ilyen kocsi teljesít szolgálatot, de szükség esetén növelik a számukat - írta a Hvg.hu.

A műsorban elhangzottak szerint volt, aki Audival, Mercedesszel, Forddal vagy Opellel találkozott. Azok sem lehetnek nyugodtak, akik már ismerik a kocsikat, a rendőrség ugyanis cserélni fogja az adott járművet, ha azt tapasztalják, hogy már mindenki tudja, hogy például Veszprém megyében egy fehér Audit kell figyelni.

Székely Andrea közlekedési szakjogász szerint a civil rendőrautók bevetése jogszerű.