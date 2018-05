A Ford Fiesta tűzijátéka folytatódik, két új modellel bővül a már eddig is számos variációt felvonultató család. Az ST-ről előre sejtettük, hogy ütős lesz, ám a háromhengeres létére meglepetést okozott az orgánuma. De még rejtélyesebb a SUV-os Active, amit úgy emeltek meg, hogy nem is vesszük észre.

A tavaly érkezett Fiesta-generációról már a bemutató idején elárulták, hogy lesznek még tagjai. Az Active szabadidő-modell már az akkori gyári fotókon is feltűnt, és az ST érkezése is nyílt titok volt – nem véletlenül lett ST-Line a normál motorral, de sportos kiegészítőkkel szerelt változatok neve. Szóval a napokban lezajlott dél-franciaországi bemutató tárgya előre látható volt, a parkolóban nézegetve az Active verziót mégis zavarba jöttem.

Divatra fel: kisautó SUV-ruhában

„Szűz szemmel” méregetve a kocsit nem tudtam eldönteni, megemelték-e a gyáriak, vagy csak fényezetlen műanyag páncélt kapott nagyobb kerekekkel? Na, majd az úton, gondoltam, hiszen hegyi szerpentinek vártak ránk Nizza fölött. De hiába tapostuk a lelkes EcoBoost motornak, jól teljesített a futómű, élveztük a kanyargást. Akkor biztos nincs is megemelve, gondoltam, majd azzal a lendülettel letértünk az útról fotózni, hogy hátha a köves-gödrös talajon zavarba jön. Ám attól sem jött.

A talány megfejtése, hogy a mérnökök megemelték ugyan 18 milliméterrel a Fiestát, azonban át is dolgozták a futóművét. Elől saját csonkállványt, hátul 10 mm szélesebb nyomtávot kapott az Active egyebek mellett, így közúton gyakorlatilag nem érződik az emelés hatása. A dizájnerek sem akartak lemaradni, ők úgy nyúltak a kocsihoz, hogy a módosítások elrejtsék a változást.

A csomag mást is tartalmaz: a sima Fiestától eltérően ezt lehet LED fényszóróval rendelni, spéci mintás kárpit jár hozzá, mely állítólag jól tűri a nedves-koszos ruhákkal történő érintkezést, és egyedi a könnyűfém kereke. Az orrán feketék a betétek, hogy nagyobbnak tűnjön a hűtőrács, az üzemmód-választó pedig „Csúszós út" beállítást is tud a Normal és Eco mellett.

Minden elérhető, kivéve a 4x4-hajtást

Ezek mellett természetesen minden megvan benne, ami egy normál Fiestában, tehát lehet százféle vezetést segítő biztonsági és kényelmi elektronikával kérni, a luxust pedig nyitható panoráma üvegtető, B&O Play hangrendszer, kétzónás klíma és 8 colos, érintőképernyős infotainment növeli. Négykerék-hajtás viszont nincs hozzá, azért már legalább az EcoSportig el kell nyújtózni.

A hajtásláncok megegyeznek a sima Fiestával, 1.0 literes, háromhengeres EcoBoost (100-140 LE) és 1,5 literes négyhengeres TDCI gépek (85-120 LE) vannak a listán, hatfokozatú manuális váltókkal, illetve a 100 lovas benzines automatával is kérhető. Már vannak magyar árak is, 5,39 millió forint a 100 lóerős benzines, míg a 85 lovas dízel 210 ezres felárral érhető el.

Az Active lényegét tekintve az maradt, ami a többi Fiesta: divatos és ügyes, sportos hangulatú, és egyszerűen használható. Ha magasabb szintet választunk, akkor ráadásul kényeztetően felszerelt kisautó. Az ST azonban már nem csak annyiban különbözik az alapváltozattól, hogy erősebb motort tettek az orrába.

Mínusz egy henger, plusz egy turbó: ST

A 2018-as Fiesta ST-ről már a meghívóhoz csatolt videó elárulta, hogy marad ugyan 200 lóerős, de új, 1,5 literes motort kap manuális váltóval és sperrdiffivel, hogy akár versenypályán is megállja a helyét. A bemutatón aztán az is kiderült, hogy három- és ötajtós kasztnival egyaránt kapható lesz, az új motor pedig háromhengeres, amiből egyet akár le is tud kapcsolni, ha spórolni akar a komputer.

Forró ferdehátú, mindössze két működő hengerrel? Hát, nem tudom, milyen hangja lesz ennek? Én azon kevesek közé tartozom, akik szeretik a háromhengeres motorok kissé bizarr orgánumát, de akkor is. Aztán amikor végre az ST kulcsát megkaptuk, az indítás bizsergetően harcias morgása és az első gyorsítás megmutatta: nem lesz baj a vérmességgel.

Az üzemmódválasztó három állást ismer, Normal, Sport és Track választható. Ez utóbbi kikapcsolja a kipörgésgátlót és lazítja az ESP felügyeletét, kb. 40° kitörést, vagy ahogy a gyáriak mondták, drift-szöget enged a hátsó tengelyen, tehát természetesen végig ebben közlekedtünk. Persze Track módban a hangja erősebb és a gázpedál hangolása is agresszívebb, gondolom, már félig lenyomva gyakorlatilag padlón gyorsítunk.

