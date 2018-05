Az EU-ban nem lehet külföldre postázni az autópályák matrica nélküli használatáért kiszabott bírságot, amit Szlovákia és Ausztria betart. A magyarok fifikásabbak.

Szlovákia nem tudja büntetni a matrica nélkül közlekedő külföldieket, kivéve, ha a rendőr megállítja az autót - írta a Napi.hu. A sztrádafigyelő kamerák felvételei alapján nem lehet utólag postázni a bírságot, hiszen csak a rendszám áll a hatóságok rendelkezésére, a vétkes személyes adatai nem, és azokat legális úton nem is tudják megszerezni.

Ennek ellenére a magyarországi Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. szlovákiai ügyvédi irodák segítségével próbálja behajtani a bírságokat a szlovákiai sofőröktől, akik Magyarországon közlekedtek matrica nélkül a fizetős szakaszokon.

A szlovákiai közlekedési minisztérium a konkrét esetekkel kapcsolatban nem kíván nyilatkozni, de továbbra is állítja, hogy a fizetős útszakaszok matrica nélküli használatáért kiszabott büntetést - törvényes lehetőség híján - nem lehet külföldön behajtani.

Ausztria, amely idén vezette be az elektronikus matricákat, szintén csak a közúti ellenőrzések során, a helyszínen tud bírságolni, Szlovákiához hasonlóan nem postázza külföldre a bírságot. A pozsonyi kormány ugyanakkor azon van, hogy megváltozzon az ezzel kapcsolatos uniós szabályozás.

Veszelei Viktória jogász szerint a nemzeti közúti szabályok vonatkoznak a külföldi állampolgárokra is, tehát a nemzeti szabályozás kiterjed a Magyarországon szabálysértést elkövető, nem magyar állampolgárokra is. A kérdés az, hogy milyen módon szerzi be a külföldiek adatait a magyar fél, ha a helyszínen nem állította meg az autót a rendőr.

Ha az adatszerzés összhangban van az adatvédelmi szabályokkal, akkor a jogi képviselő hozzájuthat ezekhez az adatokhoz. Az unión belüli szabad mozgás elve kiterjed a határokon átnyúló szolgáltatásokra is, vagyis szlovákiai ügyvédi iroda képviselhet magyar ügyfelet.