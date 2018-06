Így lehet több tízezres buktába belefutni a megyei matricákkal

Hiába gondolja jóhiszeműen egy autós, hogy van megyei matricája, lehet, hogy mégsincs.

A Technokrata.hu szerzője március elején autót vásárolt, a Telekom mobilvásárlás alkalmazásából vásárolni szeretett volna két éves (Pest és Fejér) megyei matricát a kocsira. Az SMS-ek elküldését követően azonban kapott egy választ, miszerint ismételt vásárlások történtek, erre a rendszámra már vannak ilyen megyei matricák.

Az Autopalyamatrica.hu-n is leellenőrizte a szerző, a válasz e-mailben ott állt, hogy február 2-án tényleg vett az előző tulaj matricát az autóra, Fejér és Pest megyeit is. Használta az autót egészen május elejéig, amikor is a NÚSZ-tól érkezett egy, majd később még négy ajánlott levele: Pest és Fejér megyei büntetésekkel.

A személyes ügyintézéskor sikerült kibogozni a bonyolult sztorit: bár február 2-án tényleg vásároltak matricát az autóra, de 13-án – amikor a szerző megvette a kocsit – azt átiratták egy másik kocsira. Csakhogy az ilyen átírásokról a külső szolgáltatók, vagyis a példában szereplő esetben sem az Autopalyamatrica.hu, sem a Telekom nem kap semmilyen visszajelzést, a rendszerek közötti kommunikáció – állítólag jogi okokból – egyirányú.

Többszörös büntetés esetén kérelemre az útdíjszolgáltató maximalizálja a bírságot, ez jelenleg kétszer 14 875 forintot jelent, ennyit fizetett a pórul járt autós is. A Nemzeti Útdíjszolgáltató azt tanácsolja, hogy bizonytalanság esetén közvetlenül a cégtől kérjenek tájékoztatást az autósok, mert kizárólag az tekinthető hivatalos tájékoztatásnak.