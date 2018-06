Elképesztően részletes és drága a Legóból készült Bugatti

A felnőttek játéka lesz a 3599 darabból álló, 127 ezer forintba kerülő Chiron modell.

Az 1:8 méretarányú, 16 éves életkortól ajánlott új autómodellt Niels B. Christiansen, a LEGO Csoport ügyvezető igazgatója és Stephan Winkelmann, a Bugatti elnöke mutatta be a dániai Billundban található LEGO House-ban.

A LEGO Technic Bugatti Chiron több mint 14 cm magas, 56 cm hosszú és 25 cm széles, és 3599 darabból áll. A bonyolult részletek közé tartozik az aktív hátsó szárnnyal rendelkező aerodinamikus karosszéria, a küllős kerekek alacsony profilú gumikkal, és a részletgazdag W16 motor mozgó dugattyúkkal.

Az ajtókat kitárva kiderül, hogy a pilótafülke többet is tartogat magában, mint azt első látásra gondolnánk, hiszen itt található a nyolcfokozatú sebességváltó és az ikonikus Bugatti emblémával ellátott kormánykerék is.

Minden egyes modell egyedi gyártási számmal rendelkezik, gondosan elrejtve a motorháztető alatt, amely segítségével a lego.com/technic oldalon különleges tartalmakhoz lehet hozzáférni. A szett továbbá tartalmaz egy sebességkulcsot, amellyel a hátsó légterelő mozgatható, a maximális sebesség elérésének érdekében.

A Bugatti szellemiségéhez híven ez a modell is tükrözi a gyártó védjegyét képező klasszikus két tónusú kékes színvilágot, valamint egy matrica szett is rendelkezésre áll, amellyel az apró részletek is kidolgozhatók, hogy a sportautó teljesen hitelessé váljon.

Az utolsó, művészi vonást a készletet rejtő exkluzív doboz jelenti, amely tartalmaz egy stílusos gyűjtői útmutatót, átlátható építési instrukciókkal. A rajongók emellett egy kilencrészes, a LEGO és a Bugatti szakértői által készített podcast segítségével merülhetnek el a tervezés mögötti kreatív munkafolyamatokban.