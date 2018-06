Több mint húsz éve, hogy bemutatkozott az első, nagy sorozatban gyártott hibrid autó, a Toyota Prius. Az akkor úttörőnek számító típusból mára a használtautó-piac egyik közkedvelt sztárja lett. Mi is kipróbáltunk egy 2012-es példányt, ráadásul a különlegesebb, hétüléses Prius Plus változatban, ami érdekes alternatívája a dízel egyterűeknek. Legalábbis annak, aki meg tudja fizetni.

Néha elcsodálkozom, milyen véletleneket produkál a sors. A közösségi oldalakon rég nem látott ismerősökre lelhetünk rá – ez történt velem is, amikor egykori általános iskolai osztálytársammal online beszélgetésbe kezdtünk. Amikor megtudta, hogy autókkal foglalkozom, szinte rögtön adta magát a szituáció, hogy írhatnék az ő autójáról is.

Persze rögtön el is árulta, hogy egy Toyota Prius Plus-ról lenne szó, ami elég különlegesnek hangzott ahhoz, hogy rögtön igent mondjak a felajánlására. A családban valójában két autó is van, egy kombi Ford Focus mellett teljesít szolgálatot a Prius, a Fordot inkább ő, míg a Toyotát a feleség használja. A két kisgyermekkel és egy kutyával teljes család együtt a japán egyterűben utazik.

Nagyon ésszerűen választott, a hibrid autók népszerűségének ugrásszerű növekedése miatt ezek rendkívül keresettek a használtpiacon, és ha az ember alaposabban körbenéz az utcán, feltűnik, hogy tényleg elég jól elszaporodtak a Priusok (itt olvashat használttesztet az első generációról), melyek többsége külföldről került be hazánkba.

Külföldön évi 35 ezer kilométert futott

Az ő autójuk sem kivétel, a 2012-es gyártású járművet 2017 áprilisában, azaz nagyjából egy éve vásárolták meg és került a hazai forgalomba. Új korától az egyik nagy, nemzetközi flottakezelő tulajdona volt, aki a Benelux államokban (Belgium, Hollandia, Luxemburg) üzemeltette. Így persze nem meglepő, hogy végig részletesen dokumentált előélete miatt jó szívvel döntöttek a megvásárlása mellett.

Ekkor 174 ezer kilométert mutatott az óra, az eltelt egy év során nagyjából 17 ezer kilométert mentek vele. Ilyen futásteljesítmény egyébként abszolút nem számít soknak a Prius esetében, főleg, mert a megbízhatósága a legendás Corollákkal vetekszik.

Természetesen a Prius is elvárja és meghálálja az elemi törődést, azaz a gyári előírások szerinti szervizelést, a végig precízen vezetett szervizkönyv alapján ezzel nem volt probléma. A megvétele után így rögtön a 175 ezer kilométeres revizió következett, ekkor minden folyadékot cseréltek (olaj, hűtő, fék), valamint új gyertyákat és szűrőket kapott.

Az egyetlen Prius XL-méretben

Azóta csak olajcserét végeztek rajta, illetve az úgynevezett „hibridteszten" is átment, mégpedig hiba nélkül, azaz mind az akkumulátor, mind pedig a teljes hibrid rendszer tökéletesen működik. Egyébként a megvétele óta semmilyen meghibásodás nem történt, és vélhetően még jó sokáig nem lesz szükség rendkívüli szervizlátogatásra. No, ennyit az előéletéről, most már ismerkedjünk is meg magával az autóval.

A Toyota a Prius harmadik generációjából készítette el a Plus változatot, ami igazából kicsit kombi, kicsit egyterű, de mindenképp praktikusabb és nagyobb, mint a normál változat. Érdekesség, hogy bár a Prius maga már a negyedik generációnál tart, a Plust a mai napig gyártják, csupán erősebb faceliftet kapott. Más a lökhárító és a fényszórók formája is, de szemből mégis könnyű összetéveszteni a normál Priusszal.

Persze oldalról és hátulról már egyértelmű a helyzet. Cseppforma helyett inkább csapott farrészű, osztatlan hátsó ablakkal, ugyanakkor finoman szólva sem jellegzetes vagy különleges a megjelenése. Ez amúgy sokaknak pozitívum is lehet, különösen akkor, ha meglátják a most futó negyedik generáció erősen megosztó formáját.

Plusz két fő a fedélzeten

A Prius Plus fő attrakciója, hogy hétüléses, ami baráti társaságok vagy nagycsaládok együttes utaztatását teszi lehetővé. Bár az ülések nem kiszedhetők, a hátsó két sorban mindenkinek önálló ülőhelye van, a középsők igen széles tartományban állíthatók, mind hosszában, mind támladőlésben. A leghátsó sor a padlóból hajtható fel, de a lábaink itt csak úgy férnek el, ha az előttünk ülők előrébb húzzák magukat.

Mivel ott szinte táncterem van, jól beosztható a rendelkezésre álló hely. A képeken látható, szándékosan az autóban hagyott gyerekülés jól mutatja, családosoknak különösen kellemes a Prius Plus. Az ülések egy mozdulattal lecsukhatók, ezzel pedig sík padlót és óriási csomagteret kapunk, ráadásul a rolónak is kialakítottak egy tárolót.

Természetesen a legkényelmesebb az első két ülés, a puha plüsskárpittal inkább fotelben érezzük magunkat, bár az oldaltartás sem rossz, de ezt nem fogjuk kihasználni. A tesztelt változatban széria a vezetőoldali elektromos deréktámasz. Egyébként a plüssből jut az ajtókra is, minden mást kemény, de tapintásra és szemre nem kellemetlen műanyag borít.

