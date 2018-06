A Mitsubishi körül olyan ritkán van felhajtás mostanában, hogy azt gondolhatnánk, már nem is gyártanak személyautót. Való igaz, az izgalom tényleg hiányzik a palettáról, de a családi SUV-ok piacán újra érdekes típussal rukkolnak elő, ami formájával és technikájával is új korszakot nyit a márkánál.

Még a legfigyelmesebb ember is csak a saját szemén keresztül látja a világot, és az élet árnyjátékában mindenki mást vesz észre. Nekem például fel sem tűnt, hogy a „három gyémántos" márka még mindig a piacon van, sőt, itthon az eladásaik sem olyan rosszak. Ez elsősorban az ASX crossover és a (mára kifutott) Lancer versenyképes árazásának volt köszönhető, de persze a jó ár nem minden, néha kellenek új modellek is.

Egy régi típusnév újratöltve

A Mitsubishi Motors, azaz a japán óriásvállalat autógyártó részlegének előző két évtizedre jellemző zsugorodását éppen az okozta, hogy sem profitból, sem külső befektetésből nem tudták a fejlesztést finanszírozni, így 2000 után már rendszeresek voltak a kivezetett típusokról, bezárt gyárakról szóló hírek. A lecsúszás azonban, úgy tűnik, néhány éve véget ért, ráadásul 2016 októberében a Nissan bejelentette, hogy 34%-os, vezető részvénycsomagot vásárolt a Mitsubishi Motorsban.

Ezzel újabb márka csatlakozott a Renault-Nissan szövetséghez, a most már csak hatodik legnagyobb japán autógyártó pedig hozzáláthatott ismét a munkához. Ennek egyik legelső eredménye a 2017-es Eclipse Cross, melynek nevén kívül semmi köze sincs ugyan a 90-es évek népszerű sportkupéjához, cserébe vadonatúj, saját fejlesztésű motor került az orrába.

Hogy miért pont az Eclipse nevet kellett felmelegíteni ehhez a modellhez, nem teljesen érthető, hiszen még csak nem is abban a már bezárt amerikai gyárban készül, ami a sportkupé-család otthona volt, hanem Japánban. Engedjük el, így hívják és kész. Az újdonság az Outlander orrát kapta kis módosítással, viszont arra a GS nevű, kompakt padlólemezre húzták fel, amire az ASX is készül, tehát szépen besimul a kínálatba.

Kompakt crossover, kupés beütéssel

A formavilága az orrától eltekintve teljesen egyedi, és ez igazából nem válik előnyére. A nózi még csak-csak, bár az én ízlésemnek túl sok a króm, viszont a fara, a megkettőzött hátsó szélvédővel, hát, nem lett szerencsés. A Pontiak Aztek próbált legutóbb ilyen megoldással lejtős (kupésnak szánt) hátat magas csomagtérrel egyesíteni. Az a Pontiak viccesen csúnya lett, itt nem ilyen rossz a helyzet, de az Eclipse Crossnak is ez a leggyengébb pontja.

Első ránézésre nem igazán értettem, miért lett ilyen magas, bumfordi alakja, de aztán a tesztidőszak végére rájöttem. A forma ugyanis okkal ilyen, a belecsomagolt tér kifejezetten nagy. Rég fordult elő, hogy ennyire könnyen elfértem például a műszerfal fotózásakor, a beszállás pedig a küszöböt is fedő ajtókon át mindenhová könnyű.

A raktér egyszerűen pakolható, a hátsó ülés ráadásul nemcsak ledönthető, de csúsztatható előre-hátra, hogy a hátul ülőket megtartva is bővíthessük a csomagteret, ráadásul a háttámlája is állítható néhány fokozatban, osztva persze. Sőt, a kalaptartónak is van helye a csomagtér padlójában, ha útban lenne. Nem várt variációs lehetőségek ezek egy közepes crossovertől, így a teret sokkal jobban ki lehet használni, mint sok ellenfélnél, már majdnem egyterűben érezhetjük magunkat.

Egyszerű, de jól használható

A hátsó pad nemcsak állítható, hanem tágas is: elférnek rajta hárman, ha úgy alakul, és itt még az sem gond, ha az elöl ülők magasak, mert a padot teljesen hátracsúsztatva tényleg nagy lábteret kapunk. Elöl is tágas persze az utastér, az egyszerű ülés viszonylag könnyen kényelmesre beállítható, de a minőségbe azért bele lehet kötni itt-ott.

Semmi súlyos, csak néhány tökéleten illesztés, kicsit olcsó hatású kapcsolók, illetve a talán túl hátra szerelt könyöklő jelzi, hogy ez a kocsi barátságos árcédulát kap, nem prémiumot. A működésében viszont nem lehet kifogás, a japán hagyományok szerint a „semmi különös" cockpit valahogy mégis jól használható. A tesztre kapott Elegance az öt felszereltségi lépcsőből a középső, és ez nemcsak az üléskárpitot érinti, hanem a kialakítását is.

Ebben például manuális a kézifék, amivel nincs semmi baj: jó helyre került, kellemes fogású a kar, ezt a témát azért az elmúlt évszázadban már tökéletesre gyúrta az autóipar. Csakhogy a fedélzeti infotainment rendszer tapipadja a kapcsolós rögzítőfékkel szerelt kocsikban máshová, kicsit előrébb kerül, így azokban valószínűleg nem esik meg, hogy a pohártartóba nyúlva véletlenül megnyomjuk az egyik gombot.

