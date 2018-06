Nem könnyű sikermodell utódjának lenni, főleg, ha olyan modellről van szó, mint a fekvőlámpásként (vagy zöldségesként) ismert, masszív Mercedes W123. A stuttgarti mérnökök nem is spóroltak az ötletekkel, hogy a 124-es méltó örökös lehessen, és végül szerteágazó modellcsaláddá bővült. Egy olyan benzines, 24 szelepes modellt próbálunk ki, aminek nálunk is sok csodálója akadt.

Az 1984-ben bemutatott W124-es sorozatba sikerült átmenteni a legendás W123-asok esszenciáját: a megbízhatóságot, a tartósságot és a kényelmet is. Rengeteg innováció érkezett: átvették a kis 190-esnél már sikeres, oldalankénti öt lengőkaros, passzív kormányzásra is alkalmas független hátsó felfüggesztést, a kombikon alapból szintszabályozós légrugózással.

A sorozatot Németországon kívül Dél-Afrikában, Mexikóban, Indiában és Malajziában is gyártották, a teljes kifutásig (1996-ig) több mint 2,5 millió készült belőle világszerte. Ennek megfelelően pazar volt a motorkínálat: a lassú 200-as szívódízeltől egészen a 4,2-es, 5,0 és 6,0 literes V8-asokig. Sokak szerint azonban feleslegesnek bizonyult ez az erődemonstráció.

A W124-es újdonsága volt a hengerenkénti négy szelep is (nem minden motoron) és az alap 2,0 literes kivételével a benzinbefecskendezés is. 1987-ben jött a 4Matic nevű összkerékhajtás, a típust négyajtós, kombi, kupé és nyújtott hatajtós limuzin kivitelben is gyártották, sőt, kabrió is készült belőle, míg a W123-ból nem volt gyári nyitható tetős.

200 lóerő felett, a sportos limuzinok ligájában

A biztonság magas szinten állt: gyűrődő zónák, biztonsági utascella, ütközéskor elmozduló pedálok és deformálódó kartámaszok, a késői modellekbe már légzsákokat is szereltek. Az újdonság hatalmas siker lett, és már lassan, de biztosan a veteránértéke is emelkedik – főleg a különleges kiviteleké, az egykori csúcsmodelleké. Korai példányai megfelelő állapotban már OT-rendszámot is hordhatnak.

Tesztautónk orrában a 3,0 literes soros hathengeres benzinmotor harapósabbik, DOHC-vezérlésű és hengerenkénti négyszelepes változata forog. Ezt ráadásul a gyári Sportline tuningcsomag kicsit ültetett, feszesebb futóművel, szélesebb abroncsokkal és közvetlenebb kormányművel is megspékeli, ráadásul ebben a négyküllős volán átmérője is kisebb.

Meglepően pörgős az akkoriban vadonatúj SL roadsterben is bevetett, 220 lóerős motor: egyesben 7000/percnél 80 km/h a sebesség! Vehemensen gyorsít, bár valójában inkább túraautó ez a Merci: a négyfokozatú, hagyományos bolygóműves automataváltó áttételei hosszúak, finom gázpedál-kezeléssel kellemesen, kis fordulatszámokon lehet vele autózni. Van ABS, sőt, kipörgésgátló is!

Ígéretes lelet egy kereskedés szegletében

Egy ilyen kiváló állapotú példány becserkészéséhez még Németországban is nagy szerencse kell, mostani tulajdonosa egy müncheni kereskedés sarkában talált rá leeresztett gumikkal. Csak néhány vákuumcső hiányzott a motortérből meg egy csatlakozó a befecskendező rendszerből, így gyerekjáték volt a javítás.

A fékrendszert megtisztították, folyadékokat cseréltek, és négy új felnit is tettek rá, majd egy nagytakarítás és némi polírozás után el is készült a gép. A W124-es kisugárzása ma is nagyon erős: aki a rendszerváltás környékén ilyenben ült, Németországban is sikeresnek számított, hát még mifelénk! Az ajtók finoman nyílnak, tompa puffanással, súlyos lendülettel csukódnak, és bár a beltér részletei kicsit sem finomak, minden elemből sugárzik a tartósság és a minőségérzet.

Ülései ma is olyanok, mint 30 évvel ezelőtt, szélesek, süppedősek és nagyon kényelmesek. A kezelőszervek nem működnek könnyen, de minden mozdulat precíz, minden mozgás határozott. Az autó a teszt előtt öt hónapig állt, csak akku kellett bele, és az első pöccre indult. A hideg alapjárat finoman emelt, szépen gurgulázik, és építésmódjából adódóan rezzenéstelenül, simán is forog a soros hathengeres.

Hétköznapokra is remek, de kár elhasználni

Hidegen is készséges a motor, mélyről is szépen húz, és gyorsan bemelegszik. A váltó finoman, de nem túl gyorsan lépked a fokozatok között, Sport üzemmódban viszont feleslegesen túlhúzatja a fokozatokat. A visszakapcsolások viszonylag gyorsak, a motor 4000/perc felett már hangos. Az egyenesfutás rezzenéstelen, a közel másfél tonnás tömeg szépen kivasalja az úthibákat, az ültetett futómű nem túlságosan feszes.

Pontos az irányítás, de a direktebb kormányáttétellel sem igazán közvetlen; viszont az első kerekek nagy szögben fordulnak el, méretét meghazudtolóan fordulékony így az E-osztály. A fékek finoman adagolhatók, a szél és a hajtáslánc zaja nagy sebességnél is távoli. Autópályán is óriási az erőtartalék, ha kell, erőlködés nélkül tartható a 200 km/h-s utazótempó.

Jellegzetes, egykarú ablaktörlője az excentrikus mozgás ellenére sem takarít elég nagy szélvédőfelületet, de a fényszórók a legsötétebb éjszakában is nagyon hatásosak, fényelosztásuk kiváló. Ez a Merci összességében a mindennapokra is tökéletesen alkalmas, mi több, élvezetes lenne, de ma már csak keveset jár, főleg találkozókra viszi el a gazdája.