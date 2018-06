Autóipari léptékkel a 70. évfordulót ünneplő Porsche viszonylag fiatal cég, igaz, a gyökerei ennél mélyebbre nyúlnak. A múzeumban tartott születésnapi fogadáson jártunk, ahol több más meglepetés mellett a jövőre érkező elektromos modell nevét is bejelentették.

A német sportkocsigyártó nem szorul bemutatásra, márkaismertségük egészen elképesztő. A történetet mégis érdemes felidézni, hiszen a többgenerációs vállalkozásoknál néha összemosódnak, ki mit tett hozzá. Kezdjük ott, hogy az alapító, Ferdinand Porsche, az Osztrák-Magyar Monarchia szülötte, és az első nevéhez köthető autómobil is bécsi.

A Lohner cég számára tervezett gépezet jobban hasonlít lovaskocsira, mint egy mai autóra, viszont elektromos agymotorok hajtották. A második, 1901-es változatában már mind a négy kerekére jutott hajtás, és benzinmotor segített a korabeli, gyenge akkumulátorok hatótávját megnyújtani. Egy hibrid az autózás hajnaláról, bizony! A gép akkora hírnevet szerzett a Lohner Werkének, hogy több mint 300-at adtak el belőle 1906-ig, amikor a Daimler-Benz leigazolta a versenyzéssel is foglalkozó, viszont egyetemet nem végzett műszaki zsenit.

Bogár-tervek, börtön, saját sportkocsi

Ferdinand Porsche több mint 30 év alkalmazotti munka után, 1931-ben alapította meg saját autóipari tervezési és tanácsadó cégét, a Dr. Ing. h. c. F. Porsche GmbH-t, melyben csatlakozott hozzá fia, Ferry is. E cég tervezte német birodalmi felkérésére a később Volkswagen néven hírnévre szert tett olcsó, bogárhátú családi autót (Kdf-Wagen), a háború alatt pedig számos katonai projektben vettek részt – többek között a Tigris változatainak tervezéséhez is volt közük.

A bombázások elől Stuttgart-Zuffenhausenből az ausztriai hegyekbe, Gmünd-be menekített cég vezetőségét emiatt egy időre börtönbe csukták a szövetségesek, de Ferry irányításával ekkor is folyt a munka, hiszen például egy olasz pilóta Grand Prix versenyautót rendelt tőlük.

Az elkészült Typo 360 Cisitalia-ért befolyt pénzből aztán Ferry régi álmát valósították meg, és végre saját név alatt épített sportkocsit a cég. A VW Bogár alapjaira tervezett autó a 356. típus volt, mely a Porsche tervezőasztalról kikerült, és 1948. 06. 08-át, amikor első példánya rendszámot kapott, tekintjük a Porsche autógyár születésének.

Ma is aktív a cégalapító unokája

A 356 nem várt siker lett, ráadásul a német irányítás alá visszakerült Volkswagen anyagilag is elismerte a Porsche érdemeit, így az 50-es évekre ismét biztos lábakon állt az iroda. Ám a fogságban meggyengült egészségű Ferdinand a saját márkanév felívelését már nem láthatta, 1951 januárjában elhunyt.

Családi vállalkozását azonban nem hagyták cserben a leszármazottak, hiszen a 356 váltómodelljét, a 901-et (911-ként bizonyára többen ismerik...) az egyik unoka, F. A. Porsche tervezte, sőt, az autógyárat 2011 óta 100%-ban birtokló VW csoport vezető tulajdonosa, a Porsche SE befektetési társaság felügyelő bizottságának elnöki székében ma is Wolfgang Porsche, Ferry legifjabb gyermeke ül.

De egy ilyen alkalom sosem a múltról szól elsősorban. A Porschénál most a 2019-re várható, teljesen elektromos modell tartja izgalomban a kedélyeket, melyről az este folyamán bejelentették, Taycan évre hallgat majd. Az ünnepséget megelőző gyárbejáráson és fejtágításon kiderült, hogy a négyajtós, négyüléses sportkocsi gyártása nem külső helyszínen, hanem a zuffenhauseni ős gyártelepen folyik majd, a 911- és a 718-család mellett.

