Bekeményített a rendőrség, durva meglepetés érheti a szabálysértőket

Levelezgetés helyett egyre több járművezetőt inkább előállít a rendőrség Debrecenben és környékén.

Egy autóst záróvonalas előzés után csíptek fülön a rendőrök nemrég, a másikat gyorshajtás miatt intették le. A közös bennük a meglepetés, ami azután történt - írta a Civishir.hu.

Az egyenruhások ugyanis nem érték be szabálysértési feljelentéssel, hanem előállították a sofőröket. Akik közül az egyik emiatt lekéste azt a temetést, ami miatt egyáltalán útnak indult.

A lap szerint a tavasz vége óta valóban elő-előállítanak olyan járművezetőket, akiket korábban nem vittek be az adott kihágásért. Ennek pedig két kézenfekvő oka van. Az egyik, hogy a rendőrségen belső és külső nyomás van az ügyek gyorsabb befejezésére. Ha a vétkes sofőrt előállítják, pár órán belül távozhat a közlekedésrendészetről a büntetést kimondó határozattal, s akár rögtön be is fizetheti a csekket.

A rendőrség számára ez sokkal kevesebb adminisztrációval jár, mint heteken át levelezni, írásos nyilatkozatot kérni az eljárás terheltjétől, ráadásul költséghatékonyabb.

A másik ok, hogy 2018-ban az előző évhez képest növekedett a személyi sérüléssel járó balesetek száma, s a rendőrségi vezetők úgy látják, a jó cél érdekében megéri az elrettentés eszközéhez nyúlni.