Jóhiszemű autósokat átverő suzukis története terjed a Facebookon.

A sztori már több ezer megosztást kapott, a kommentekben pedig rengetegen jelezték, hogy őket is átverte a csaló. Volt olyan autós is, akit másodszor is megpróbált leinteni a csaló, miután egyszer már sikeresen becsapta. Senki ne dőljön be neki!