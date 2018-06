Le Mans-ban leszerepelt, de ettől még az autópiacon sikeres lehet az új 8-as kupé.

A BMW a hétvégi Le Mans-i 24 órás viadalon leplezte le az új 8-as sorozat szériaváltozatát, mivel a híres verseny GTE Pro kategóriájában két új fejlesztésű 8-ast is indított a gyári csapat. A bemutatkozás nem sikerült túl jól, futómű- és hűtési problémák is felléptek, a jobbik autó is csak a 11. helyen ért célba, több kör hátrányban a győztes Porschéhoz képest, a másik autó pedig összetört és kiesett.

A 4,84 méteres, szép vonalvezetésű kupé utcai változata a 6-os sorozatot váltja le, és nagy valószínűséggel kabrió és négyajtós kupé változata is lesz hamarosan. Állítólag még a kétajtós is elfogadható helykínálatot biztosít a hátsó üléseken, a csomagtere pedig 420 literes.

A súlycsökkentés érdekében a legtöbb külső karosszériaelem alumíniumból, a váltóalagút pedig szénszálból készül. Felár ellenében a tető, a hűtőrács-lamellák, a külső visszapillantó-házak, a hátsó légterelő szárny és a hátsó diffúzor is kérhető szénszálból.

Kezdetben csak kétféle motorral lesz elérhető a szép gran turismo: az M850i 4,4 literes turbós V8-asa 530, a 840d 3,0 literes sorhatos dízele 320 lóerős, a legnagyobb nyomatékuk 750, illetve 680 Nm. Előbbivel a gyorsulás csak 3,7 másodpercig, utóbbival 4,9 másodpercig tart 100 km/órára, viszont a fogyasztásban is nagy a különbség: a benzines 10,5, a dízel csak 6,2 litert kér 100 kilométerre vetítve.

Abban viszont egyforma a két változat, hogy mindkettőhöz alapáron jár az xDrive összkerékhajtás (ami csak akkor küld előre hajtást, ha megcsúszást érzékel), az összkerék-kormányzás (változó áttételű első kormányzással kombinálva), az adaptív lengéscsillapítás és a nyolcfokozatú automatikus váltó.

Az új 8-as első példányait már nyáron meg lehet rendelni, de csak novemberben lehet átvenni, a BMW M5 hajtását kapó M8-as változatra és a többi, gyengébb motorra pedig jövő nyárig kell várni.