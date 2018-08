Divatos kiegészítőkkel cicomázták fel a Lada új kombiját, amitől nem csak jobban néz ki, de az enyhe tereppel is könnyebben megbirkózik. A Vesta SW Cross a valaha volt legdrágább Lada, de a méretéhez és tudásához képest még mindig elég olcsó.

A Lada 2015-ben tért vissza a magyar piacra, és már akkor tudni lehetett, hogy a nyilvánvaló nosztalgia-faktoron túl az Oroszországban akkor bemutatott Vestára alapozzák az üzleti tervüket. Nem csoda, hogy a Renault-segítséggel készített új modellt úgy várták az importőrnél, mint a megváltót, mivel a többi márka többi modellje mára menthetetlenül elavult; nem csak a 40 éve bemutatott Niva (mai nevén 4x4), hanem a 2004-ben bemutatott Kalina, és a 2011-es Granta is.

Aztán tavaly tavasszal végre megérkezett a négyajtós Vesta a magyar piacra, idén tavasztól pedig már a kombit is forgalmazzák, terepcsomagos SW Cross változatban is. A négyajtós Vesta a klímát is tartalmazó Comfort felszereltséggel 3,5, a kombi 3,8, a terepkombi 4,25 millió forintba kerül, a tesztelt Lux felszereltségű csúcsmodellért viszont már – most kapaszkodjanak meg – 4,5 milliót kell fizetni.

Lemásolta a nyugati receptet

A terepkombi műfaj az autóipari marketingesek egyik nagy találmánya a 90-es évek végéről, amikor a szabadidő-autók még alig léteztek. Ebben az időszakban a családok inkább kombikat vettek, a nagy csomagtartó és a jó pakolhatóság miatt. Aztán a gyárak rájöttek, hogy néhány műanyag védőelem felpattintásával, egy kis emeléssel és nagyobb kerekekkel terepjárós külsejűvé lehet tenni a kombikat, és több pénzt lehet értük elkérni.

Kezdetben a Subaru, az Audi és a Volvo kínált csak ilyen kombikat Outback, Allroad és Cross Country fantázianévvel, de mára már szinte minden márkának van ilyen modellje, sőt, egyre gyakrabban kapnak kisautók és limuzinok is „terepkezelést”.

Ezt a receptet követték a Ladánál is, és a végeredmény őket igazolja, mivel a fényezetlen műanyag protektorokkal, ezüst tetősínekkel, nagy kerekekkel, dupla kipufogóval és alsó védőlemez-imitációval tényleg sokkal jobban mutat az SW Cross, mint a mezei Vesta kombi. Annyira bejött a vásárlóknak a terepkombi, hogy a terepes optikai csomagot már a szedánhoz is elkészítették.

Miben jobb a kombi a szedánnál?

Nem csak a nagyobb, jobban pakolható és variálható csomagtartó miatt drágábbak a Vesta kombik a szedánoknál, hanem azért is, mert megerősített, nagyobb terhelésre felkészített futóművel készülnek, mások a rugóik és lengéscsillapítóik is. Ezen kívül az SW Cross szélesített nyomtávot, 2,5 centis emelést, 17 colos könnyűfém felniket és hátsó tárcsafékeket is kap, a Vesta-kínálatban egyedüliként.

Öszkerékhajtás ugyan felárért sincs, de a több mint 20 centiméteres hasmagasság, a 18 fokos első, és 22 fokos hátsó terepszög már bőven elegendő ahhoz, hogy a magas padkák, kijárt, esőtől kimosott földutak se fogjanak ki a Ladán. Igaz, aki tényleg rossz utakon használná, annak nem ideálisak az aszfalton remekül muzsikáló, alacsony (205/50-es) oldalfalú gumik, nekik célszerű valami ballonosabb abroncsot és kisebb felnit választani.

Nagyobb a fejtér, mint a Vesta szedánban, viszont a hátsó lábtér nem nagyobb, mivel a Dacia/Renault padlólemeznek a tengelytávját nem nyújtották meg. Persze erre nem is volt szükség, a Lada csúcsmodellje így is a tágasabb autók közé tartozik az alsó-középkategóriában.

Mekkora a csomagtartó?

Elsőre csalódásként ért, hogy a kombi Vesta csomagtere pont akkora, mint a szedáné, 480 literes. Aztán rájöttem, hogy a padló alatt is kialakítottak több kisebb rekeszt, amelyek még 95 literrel növelik a rakodóteret. Így már a Dacia Logan MCV-t is lepipálja a Vesta, igaz, csak 2 literrel. Oldalt is vannak hálós rekeszek, zacskótartó kampók, 12 V-os csatlakozó, csak a fém rakodóperem hiányzott.

Olyan autóval nem érdemes terepre menni, amiben nincs pótkerék. Szerencsére a Vestából nem hiányzott, igaz, csak egy 15 colos acélfelnit adnak, ballonosabb abronccsal, ami furán nézne ki felszerelve, a három alufelni mellett. Ez azonban még mindig jobb, mintha keskeny szükségpótkereket adnának, amivel csak 80-nal lehetne menni.

Tipikus Lada-tulajdonság, hogy a műanyagok kellemetlen, szúrós szaga beüléskor fejbe vágja az embert, de az idő múlásával és a kipárolgás csökkenésével ez biztosan enyhülni fog. Az viszont nem fog változni, hogy a műszerfal teteje kőkemény, az ablakemelők gombjai ridegek, kellemetlen tapintásúak, és, hogy egyik villanyablaknál sem automata. Viszont az érintőképernyőre megéri beruházni, mert a fedélzeti menürendszer gyorsan reagál a lenyomásra, ezen kívül a hangminőség és a tolatókamera képe is meglepően jó.

