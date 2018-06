Elkészültek a fotók a Liqui Moly 2019-es műhelynaptárához.

Először szerepelnek - ha lengén is, de - felöltözött hölgyek a naptárban. Először fordult elő az is, hogy egy autót is castingoltak a felvételekhez az interneten. A 330 jelentkezőből végül Rudolf Polzer DeLorean DMC-12-esét választották.

A naptár ősszel jelenik meg, de a fotózásról készült galéria már most végiglapozgatható, a lenti képre kattintva nyílik a többi kép!